Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст

Ранее Павлюк служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины
Пресс-службу Министерства обороны Украины возглавит писатель и журналист Илларион Павлюк. Об этом сообщил сам Павлюк.
«Илларион Павлюк возглавит пресс-службу Министерства обороны Украины», — передает УНИАН слова Павлюка. До него эту должность занимала Анна Маляр, которая была уволена в сентябре.
Ранее Илларион Павлюк служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Помимо этого, он является автором остросюжетных книг детективного и фантастического жанра. Также он снял несколько документальных фильмов.
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