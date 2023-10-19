Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст

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Ранее Павлюк служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины Фото:

Пресс-службу Министерства обороны Украины возглавит писатель и журналист Илларион Павлюк. Об этом сообщил сам Павлюк.

«Илларион Павлюк возглавит пресс-службу Министерства обороны Украины», — передает УНИАН слова Павлюка. До него эту должность занимала Анна Маляр, которая была уволена в сентябре.

Ранее Илларион Павлюк служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Помимо этого, он является автором остросюжетных книг детективного и фантастического жанра. Также он снял несколько документальных фильмов.

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Пресс-службу Министерства обороны Украины возглавит писатель и журналист Илларион Павлюк. Об этом сообщил сам Павлюк. «Илларион Павлюк возглавит пресс-службу Министерства обороны Украины», — передает УНИАН слова Павлюка. До него эту должность занимала Анна Маляр, которая была уволена в сентябре. Ранее Илларион Павлюк служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Помимо этого, он является автором остросюжетных книг детективного и фантастического жанра. Также он снял несколько документальных фильмов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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