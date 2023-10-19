Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст

19 октября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Ранее Павлюк служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пресс-службу Министерства обороны Украины возглавит писатель и журналист Илларион Павлюк. Об этом сообщил сам Павлюк. «Илларион Павлюк возглавит пресс-службу Министерства обороны Украины», — передает УНИАН слова Павлюка. До него эту должность занимала Анна Маляр, которая была уволена в сентябре. Ранее Илларион Павлюк служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Помимо этого, он является автором остросюжетных книг детективного и фантастического жанра. Также он снял несколько документальных фильмов.

Пресс-службу Министерства обороны Украины возглавит писатель и журналист Илларион Павлюк. Об этом сообщил сам Павлюк. «Илларион Павлюк возглавит пресс-службу Министерства обороны Украины», — передает УНИАН слова Павлюка. До него эту должность занимала Анна Маляр, которая была уволена в сентябре. Ранее Илларион Павлюк служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Помимо этого, он является автором остросюжетных книг детективного и фантастического жанра. Также он снял несколько документальных фильмов.