20 октября 2023

AFP: задержан возможный соучастник обвиняемого в теракте в Бельгии

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, замок, тюрьма, клетка, заключение под стражу
Задержанный получил видео от стрелявшего, в котором тот сообщил о предстоящем теракте, утверждают источники Фото:

Задержан возможный сообщник мужчины, убившего двоих шведских болельщиков на футбольном матче в Брюсселе. Такое заявление сделали в антитеррористической прокуратуре Франции.

«Именно в этом контексте… имело место задержание (возможного сообщника, стрелявшего по болельщикам в Брюсселе, — прим. URA.RU)», — передает заявление прокуратуры агентство AFP. Источники утверждают, что задержанный получил видео от стрелявшего, в котором мужчина сообщал о предстоящем теракте.

Инцидент произошел в Брюсселе. Перед футбольным матем Бельгии и Швеции мужчина начал стрелять по болельщикам. Два человека погибли. Нападавший сознался в содеянном и заявил, что он является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). 17 октября министр внутренних дел Бельгии подтвердил информацию о том, что стрелявший ликвидирован. Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн подал в отставку, он считает, что ЧП произошло из-за индивидуальной и недопустимой ошибки.

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Задержан возможный сообщник мужчины, убившего двоих шведских болельщиков на футбольном матче в Брюсселе. Такое заявление сделали в антитеррористической прокуратуре Франции. «Именно в этом контексте… имело место задержание (возможного сообщника, стрелявшего по болельщикам в Брюсселе, — прим. URA.RU)», — передает заявление прокуратуры агентство AFP. Источники утверждают, что задержанный получил видео от стрелявшего, в котором мужчина сообщал о предстоящем теракте. Инцидент произошел в Брюсселе. Перед футбольным матем Бельгии и Швеции мужчина начал стрелять по болельщикам. Два человека погибли. Нападавший сознался в содеянном и заявил, что он является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). 17 октября министр внутренних дел Бельгии подтвердил информацию о том, что стрелявший ликвидирован. Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн подал в отставку, он считает, что ЧП произошло из-за индивидуальной и недопустимой ошибки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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