AFP: задержан возможный соучастник обвиняемого в теракте в Бельгии

21 октября 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Задержанный получил видео от стрелявшего, в котором тот сообщил о предстоящем теракте, утверждают источники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Задержан возможный сообщник мужчины, убившего двоих шведских болельщиков на футбольном матче в Брюсселе. Такое заявление сделали в антитеррористической прокуратуре Франции. «Именно в этом контексте… имело место задержание (возможного сообщника, стрелявшего по болельщикам в Брюсселе, — прим. URA.RU)», — передает заявление прокуратуры агентство AFP . Источники утверждают, что задержанный получил видео от стрелявшего, в котором мужчина сообщал о предстоящем теракте. Инцидент произошел в Брюсселе. Перед футбольным матем Бельгии и Швеции мужчина начал стрелять по болельщикам. Два человека погибли. Нападавший сознался в содеянном и заявил, что он является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). 17 октября министр внутренних дел Бельгии подтвердил информацию о том, что стрелявший ликвидирован. Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн подал в отставку, он считает, что ЧП произошло из-за индивидуальной и недопустимой ошибки.

Задержан возможный сообщник мужчины, убившего двоих шведских болельщиков на футбольном матче в Брюсселе. Такое заявление сделали в антитеррористической прокуратуре Франции. «Именно в этом контексте… имело место задержание (возможного сообщника, стрелявшего по болельщикам в Брюсселе, — прим. URA.RU)», — передает заявление прокуратуры агентство AFP. Источники утверждают, что задержанный получил видео от стрелявшего, в котором мужчина сообщал о предстоящем теракте. Инцидент произошел в Брюсселе. Перед футбольным матем Бельгии и Швеции мужчина начал стрелять по болельщикам. Два человека погибли. Нападавший сознался в содеянном и заявил, что он является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). 17 октября министр внутренних дел Бельгии подтвердил информацию о том, что стрелявший ликвидирован. Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн подал в отставку, он считает, что ЧП произошло из-за индивидуальной и недопустимой ошибки.