Челябинцы перестали покупать квартиры на вторичном рынке

В 70% случаев челябинцы предпочитают покупать новое жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в октябре 2023 года горожане практически перестали покупать квартиры на вторичном рынке. В 70% случаев они предпочитают новое жилье, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В октябре 2023 года мы увидели колоссальный переход со вторичного рынка в сторону продаж квартир в новостройках. Челябинцы в 70% случаев покупали новое жилье. То есть уже на старте продаж в новых жилых комплексах как в городе, так и за городом не остается квартир», — пояснила Шатрукова.

Стоимость жилья на вторичном рынке в Челябинске на данный момент в среднем составляет 86,2 тысячи рублей за квадратный метр. Притом что средняя цена квадратного метра жилья, отображающая рыночную цену в городе, на данный момент составляет 74 тысячи рублей. По такой стоимости можно приобрести квартиру в новостройке, расположенной в 10-15 минутах от города.

В октябре 2023 года мэр Челябинска Наталья Котова утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья, отображающую рыночную цену. На данный момент нормативная стоимость метра в столице региона составляет чуть более 74 тысяч рублей.