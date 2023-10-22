22 октября 2023
21 октября 2023

Челябинцы перестали покупать квартиры на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Бориса Дубровского в сквер Плодушка. Челябинск, ленинский район, недвижимость, новостройки, жилье, вторичка
В 70% случаев челябинцы предпочитают покупать новое жилье Фото:

В Челябинске в октябре 2023 года горожане практически перестали покупать квартиры на вторичном рынке. В 70% случаев они предпочитают новое жилье, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В октябре 2023 года мы увидели колоссальный переход со вторичного рынка в сторону продаж квартир в новостройках. Челябинцы в 70% случаев покупали новое жилье. То есть уже на старте продаж в новых жилых комплексах как в городе, так и за городом не остается квартир», — пояснила Шатрукова.

Стоимость жилья на вторичном рынке в Челябинске на данный момент в среднем составляет 86,2 тысячи рублей за квадратный метр. Притом что средняя цена квадратного метра жилья, отображающая рыночную цену в городе, на данный момент составляет 74 тысячи рублей. По такой стоимости можно приобрести квартиру в новостройке, расположенной в 10-15 минутах от города.

В октябре 2023 года мэр Челябинска Наталья Котова утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья, отображающую рыночную цену. На данный момент нормативная стоимость метра в столице региона составляет чуть более 74 тысяч рублей.

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В Челябинске в октябре 2023 года горожане практически перестали покупать квартиры на вторичном рынке. В 70% случаев они предпочитают новое жилье, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В октябре 2023 года мы увидели колоссальный переход со вторичного рынка в сторону продаж квартир в новостройках. Челябинцы в 70% случаев покупали новое жилье. То есть уже на старте продаж в новых жилых комплексах как в городе, так и за городом не остается квартир», — пояснила Шатрукова. Стоимость жилья на вторичном рынке в Челябинске на данный момент в среднем составляет 86,2 тысячи рублей за квадратный метр. Притом что средняя цена квадратного метра жилья, отображающая рыночную цену в городе, на данный момент составляет 74 тысячи рублей. По такой стоимости можно приобрести квартиру в новостройке, расположенной в 10-15 минутах от города. В октябре 2023 года мэр Челябинска Наталья Котова утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья, отображающую рыночную цену. На данный момент нормативная стоимость метра в столице региона составляет чуть более 74 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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