Мэр Челябинска утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья

20 октября 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Наталья Котова подписала постановление, которое определяет стоимость кв. метра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья, отображающую рыночную цену. Согласно постановлению, нормативная стоимость метра в столице региона составляет чуть более 74 тысяч рублей. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра жилого помещения по Челябинску на IV квартал 2023 года в размере 74 042 (Семьдесят четыре тысячи сорок два) рублей. Эта сумма будет использоваться для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения молодым семьям, участвующим в программах господдержки», — говорится в документе, который опубликован на сайте мэрии. Постановление разработано в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.08.2023 № 619/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2023 года». Документ вступает в силу после его официального опубликования. По итогам сентября 2023 самые дорогие квартиры на вторичном рынке жилья продаются в Центральном и Калининском, наиболее доступное жилье можно найти в Тракторозаводском и Металлургическом районах. В центре квартиры на вторичном рынке продаются по цене 94 тысячи рублей за квадратный метр, жилье на ЧМЗ обойдется в 69 тысяч рублей за квадрат, сообщают аналитики по недвижимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Челябинска Наталья Котова утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья, отображающую рыночную цену. Согласно постановлению, нормативная стоимость метра в столице региона составляет чуть более 74 тысяч рублей. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра жилого помещения по Челябинску на IV квартал 2023 года в размере 74 042 (Семьдесят четыре тысячи сорок два) рублей. Эта сумма будет использоваться для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения молодым семьям, участвующим в программах господдержки», — говорится в документе, который опубликован на сайте мэрии. Постановление разработано в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.08.2023 № 619/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2023 года». Документ вступает в силу после его официального опубликования. По итогам сентября 2023 самые дорогие квартиры на вторичном рынке жилья продаются в Центральном и Калининском, наиболее доступное жилье можно найти в Тракторозаводском и Металлургическом районах. В центре квартиры на вторичном рынке продаются по цене 94 тысячи рублей за квадратный метр, жилье на ЧМЗ обойдется в 69 тысяч рублей за квадрат, сообщают аналитики по недвижимости.