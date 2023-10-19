Мэр Челябинска утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья

Мэр Челябинска Наталья Котова утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья, отображающую рыночную цену. Согласно постановлению, нормативная стоимость метра в столице региона составляет чуть более 74 тысяч рублей.
«Установить норматив стоимости одного квадратного метра жилого помещения по Челябинску на IV квартал 2023 года в размере 74 042 (Семьдесят четыре тысячи сорок два) рублей. Эта сумма будет использоваться для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения молодым семьям, участвующим в программах господдержки», — говорится в документе, который опубликован на сайте мэрии.
Постановление разработано в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.08.2023 № 619/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2023 года». Документ вступает в силу после его официального опубликования.
По итогам сентября 2023 самые дорогие квартиры на вторичном рынке жилья продаются в Центральном и Калининском, наиболее доступное жилье можно найти в Тракторозаводском и Металлургическом районах. В центре квартиры на вторичном рынке продаются по цене 94 тысячи рублей за квадратный метр, жилье на ЧМЗ обойдется в 69 тысяч рублей за квадрат, сообщают аналитики по недвижимости.
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