19 октября 2023

Мэр Челябинска утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Котова Наталья на избирательном участке. Челябинск, портрет, котова наталья
Наталья Котова подписала постановление, которое определяет стоимость кв. метра Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья, отображающую рыночную цену. Согласно постановлению, нормативная стоимость метра в столице региона составляет чуть более 74 тысяч рублей.

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра жилого помещения по Челябинску на IV квартал 2023 года в размере 74 042 (Семьдесят четыре тысячи сорок два) рублей. Эта сумма будет использоваться для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения молодым семьям, участвующим в программах господдержки», — говорится в документе, который опубликован на сайте мэрии.

Постановление разработано в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.08.2023 № 619/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2023 года». Документ вступает в силу после его официального опубликования.

По итогам сентября 2023 самые дорогие квартиры на вторичном рынке жилья продаются в Центральном и Калининском, наиболее доступное жилье можно найти в Тракторозаводском и Металлургическом районах. В центре квартиры на вторичном рынке продаются по цене 94 тысячи рублей за квадратный метр, жилье на ЧМЗ обойдется в 69 тысяч рублей за квадрат, сообщают аналитики по недвижимости.

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Мэр Челябинска Наталья Котова утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья, отображающую рыночную цену. Согласно постановлению, нормативная стоимость метра в столице региона составляет чуть более 74 тысяч рублей. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра жилого помещения по Челябинску на IV квартал 2023 года в размере 74 042 (Семьдесят четыре тысячи сорок два) рублей. Эта сумма будет использоваться для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения молодым семьям, участвующим в программах господдержки», — говорится в документе, который опубликован на сайте мэрии. Постановление разработано в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.08.2023 № 619/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2023 года». Документ вступает в силу после его официального опубликования. По итогам сентября 2023 самые дорогие квартиры на вторичном рынке жилья продаются в Центральном и Калининском, наиболее доступное жилье можно найти в Тракторозаводском и Металлургическом районах. В центре квартиры на вторичном рынке продаются по цене 94 тысячи рублей за квадратный метр, жилье на ЧМЗ обойдется в 69 тысяч рублей за квадрат, сообщают аналитики по недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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