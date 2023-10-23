Суд в Перми отправил обвиняемого в попытке изнасилования в СИЗО

Суд согласился с позицией обвинения и арестовал Евгения Андреева
В Перми суд избрал на время следствия меру пресечения для Евгения Андреева из Свердловской области. До 18 декабря он пробудет в СИЗО. Сегодня ему также предъявили обвинение в попытке изнасилования.
«Суд отправил Евгения Андреева, обвиняемого в попытке изнасилования в Перми и изнасиловании в Екатеринбурге, в СИЗО на один месяц и 27 дней — до 18 декабря», — сообщает Properm. Защита намерена обжаловать это решение суда.
Полиция задержала Андреева 21 октября по подозрению в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми. Сам житель Полевского Свердловской области от дачи показаний отказался.
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