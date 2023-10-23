Суд в Перми отправил обвиняемого в попытке изнасилования в СИЗО

23 октября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Суд согласился с позицией обвинения и арестовал Евгения Андреева Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми суд избрал на время следствия меру пресечения для Евгения Андреева из Свердловской области. До 18 декабря он пробудет в СИЗО. Сегодня ему также предъявили обвинение в попытке изнасилования. «Суд отправил Евгения Андреева, обвиняемого в попытке изнасилования в Перми и изнасиловании в Екатеринбурге, в СИЗО на один месяц и 27 дней — до 18 декабря», — сообщает Properm. Защита намерена обжаловать это решение суда. Полиция задержала Андреева 21 октября по подозрению в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми. Сам житель Полевского Свердловской области от дачи показаний отказался.

В Перми суд избрал на время следствия меру пресечения для Евгения Андреева из Свердловской области. До 18 декабря он пробудет в СИЗО. Сегодня ему также предъявили обвинение в попытке изнасилования. «Суд отправил Евгения Андреева, обвиняемого в попытке изнасилования в Перми и изнасиловании в Екатеринбурге, в СИЗО на один месяц и 27 дней — до 18 декабря», — сообщает Properm. Защита намерена обжаловать это решение суда. Полиция задержала Андреева 21 октября по подозрению в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми. Сам житель Полевского Свердловской области от дачи показаний отказался.