Суд в Перми отправил обвиняемого в попытке изнасилования в СИЗО

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Суд согласился с позицией обвинения и арестовал Евгения Андреева Фото:

В Перми суд избрал на время следствия меру пресечения для Евгения Андреева из Свердловской области. До 18 декабря он пробудет в СИЗО. Сегодня ему также предъявили обвинение в попытке изнасилования.

«Суд отправил Евгения Андреева, обвиняемого в попытке изнасилования в Перми и изнасиловании в Екатеринбурге, в СИЗО на один месяц и 27 дней — до 18 декабря», — сообщает Properm. Защита намерена обжаловать это решение суда.

Полиция задержала Андреева 21 октября по подозрению в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми. Сам житель Полевского Свердловской области от дачи показаний отказался.

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В Перми суд избрал на время следствия меру пресечения для Евгения Андреева из Свердловской области. До 18 декабря он пробудет в СИЗО. Сегодня ему также предъявили обвинение в попытке изнасилования. «Суд отправил Евгения Андреева, обвиняемого в попытке изнасилования в Перми и изнасиловании в Екатеринбурге, в СИЗО на один месяц и 27 дней — до 18 декабря», — сообщает Properm. Защита намерена обжаловать это решение суда. Полиция задержала Андреева 21 октября по подозрению в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми. Сам житель Полевского Свердловской области от дачи показаний отказался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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