Прокуроры пришли в школу в Первоуральске, откуда госпитализировали 7 детей

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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, урок, класс, учеба, школьный класс, ученик, школа, начальная школа, школьная парта
Прокуратура выясняет, как в учреждении соблюдали законодательство об охране жизни детей Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) прокуратура организовала проверку по факту инцидента в школе №15, где пятиклассник распылил перцовый баллончик. Из-за этого в больницу попали семь человек, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 27 октября ученик пятого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика в раздевалке спортивного зала школы. Семь учеников, почувствовав первые признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья и были госпитализированы для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения», — рассказали в прокуратуре.

В ходе проверки планируется выяснить, как в школе соблюдали законодательство об охране жизни и здоровья учеников. В случае необходимости будут приняты меры реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в результате инцидента двое подростков попали в реанимацию, еще пять находятся в педиатрическом отделении.

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В Первоуральске (Свердловская область) прокуратура организовала проверку по факту инцидента в школе №15, где пятиклассник распылил перцовый баллончик. Из-за этого в больницу попали семь человек, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «По предварительной информации, 27 октября ученик пятого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика в раздевалке спортивного зала школы. Семь учеников, почувствовав первые признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья и были госпитализированы для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения», — рассказали в прокуратуре. В ходе проверки планируется выяснить, как в школе соблюдали законодательство об охране жизни и здоровья учеников. В случае необходимости будут приняты меры реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в результате инцидента двое подростков попали в реанимацию, еще пять находятся в педиатрическом отделении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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