Прокуроры пришли в школу в Первоуральске, откуда госпитализировали 7 детей 27 октября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 + Прокуратура выясняет, как в учреждении соблюдали законодательство об охране жизни детей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) прокуратура организовала проверку по факту инцидента в школе №15, где пятиклассник распылил перцовый баллончик. Из-за этого в больницу попали семь человек, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «По предварительной информации, 27 октября ученик пятого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика в раздевалке спортивного зала школы. Семь учеников, почувствовав первые признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья и были госпитализированы для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения», — рассказали в прокуратуре. В ходе проверки планируется выяснить, как в школе соблюдали законодательство об охране жизни и здоровья учеников. В случае необходимости будут приняты меры реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в результате инцидента двое подростков попали в реанимацию, еще пять находятся в педиатрическом отделении. В Первоуральске (Свердловская область) прокуратура организовала проверку по факту инцидента в школе №15, где пятиклассник распылил перцовый баллончик. Из-за этого в больницу попали семь человек, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «По предварительной информации, 27 октября ученик пятого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика в раздевалке спортивного зала школы. Семь учеников, почувствовав первые признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья и были госпитализированы для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения», — рассказали в прокуратуре. В ходе проверки планируется выяснить, как в школе соблюдали законодательство об охране жизни и здоровья учеников. В случае необходимости будут приняты меры реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в результате инцидента двое подростков попали в реанимацию, еще пять находятся в педиатрическом отделении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям