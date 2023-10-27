Прокуроры пришли в школу в Первоуральске, откуда госпитализировали 7 детей

В Первоуральске (Свердловская область) прокуратура организовала проверку по факту инцидента в школе №15, где пятиклассник распылил перцовый баллончик. Из-за этого в больницу попали семь человек, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«По предварительной информации, 27 октября ученик пятого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика в раздевалке спортивного зала школы. Семь учеников, почувствовав первые признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья и были госпитализированы для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения», — рассказали в прокуратуре.
В ходе проверки планируется выяснить, как в школе соблюдали законодательство об охране жизни и здоровья учеников. В случае необходимости будут приняты меры реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в результате инцидента двое подростков попали в реанимацию, еще пять находятся в педиатрическом отделении.
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