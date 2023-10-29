29 октября 2023
28 октября 2023

В аэропорту Сургута усилили меры безопасности из-за беспорядков в Махачкале

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортная полиция усилили меры безопасности в аэропорту Сургута из-за митингов в Махачкале Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Транспортная полиция усилила меры безопасности в аэропорту Сургута (ХМАО) из-за беспорядков в Махачкале, сообщил ТАСС.

«В аэропорту Сургута после событий в Махачкале усилены меры безопасности транспортной полиции. У них несение службы усиленным составом», — написал ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы аэровокзала.

За комментарием агентство обратилось в аэропорт Сургута. В пресс-службе на звонок корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Сургута отменили утренний рейс авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Отмена рейса произошла из-за закрытого аэропорта назначения.

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Транспортная полиция усилила меры безопасности в аэропорту Сургута (ХМАО) из-за беспорядков в Махачкале, сообщил ТАСС. «В аэропорту Сургута после событий в Махачкале усилены меры безопасности транспортной полиции. У них несение службы усиленным составом», — написал ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы аэровокзала. За комментарием агентство обратилось в аэропорт Сургута. В пресс-службе на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Сургута отменили утренний рейс авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Отмена рейса произошла из-за закрытого аэропорта назначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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