В аэропорту Сургута усилили меры безопасности из-за беспорядков в Махачкале

Транспортная полиция усилили меры безопасности в аэропорту Сургута из-за митингов в Махачкале
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Транспортная полиция усилила меры безопасности в аэропорту Сургута (ХМАО) из-за беспорядков в Махачкале, сообщил ТАСС.
«В аэропорту Сургута после событий в Махачкале усилены меры безопасности транспортной полиции. У них несение службы усиленным составом», — написал ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы аэровокзала.
За комментарием агентство обратилось в аэропорт Сургута. В пресс-службе на звонок корреспондента не ответили.
Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Сургута отменили утренний рейс авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Отмена рейса произошла из-за закрытого аэропорта назначения.
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