В аэропорту Сургута усилили меры безопасности из-за беспорядков в Махачкале

Транспортная полиция усилили меры безопасности в аэропорту Сургута из-за митингов в Махачкале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива)

новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы

Транспортная полиция усилила меры безопасности в аэропорту Сургута (ХМАО) из-за беспорядков в Махачкале, сообщил ТАСС.



«В аэропорту Сургута после событий в Махачкале усилены меры безопасности транспортной полиции. У них несение службы усиленным составом», — написал ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы аэровокзала.



За комментарием агентство обратилось в аэропорт Сургута. В пресс-службе на звонок корреспондента не ответили.



Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Сургута отменили утренний рейс авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Отмена рейса произошла из-за закрытого аэропорта назначения.