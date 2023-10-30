Челябинский производитель будет поставлять замороженные супы за рубеж

30 октября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Производитель готовых обедов из Златоуста сможет поставлять супы в страны Таможенного союза Фото: Александр Мамаев © URA.RU Производитель супов «ГлавОбедСервис» (Златоуст, Челябинская область) 30 октября был рекомендован к включению в реестр Таможенного союза. О том, что заморозка готова к экспорту, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «По результатам обследования „ГлавОбедСервис“ соответствует требованиям и 30 октября рекомендован для включения в реестр стран Таможенного союза в ИС „ЦЕРБЕР“. Это российский производитель быстрозамороженных блюд под брендами „ГЛАВОБЕД“, „ГЛАВСУП“ и „ГЛАВСУП ПРЕМИУМ“», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве. Производитель работает на отечественном рынке более 20 лет. Заграницу планируют поставлять продукты «шоковой заморозки», сохраняющие свои качества в течение девяти месяцев с даты производства. На производстве выпускают супы, бульоны, консервы из мяса и рыбы, готовые овощи, макароны и заготовки для готовки.

Производитель супов «ГлавОбедСервис» (Златоуст, Челябинская область) 30 октября был рекомендован к включению в реестр Таможенного союза. О том, что заморозка готова к экспорту, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «По результатам обследования „ГлавОбедСервис“ соответствует требованиям и 30 октября рекомендован для включения в реестр стран Таможенного союза в ИС „ЦЕРБЕР“. Это российский производитель быстрозамороженных блюд под брендами „ГЛАВОБЕД“, „ГЛАВСУП“ и „ГЛАВСУП ПРЕМИУМ“», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве. Производитель работает на отечественном рынке более 20 лет. Заграницу планируют поставлять продукты «шоковой заморозки», сохраняющие свои качества в течение девяти месяцев с даты производства. На производстве выпускают супы, бульоны, консервы из мяса и рыбы, готовые овощи, макароны и заготовки для готовки.