Челябинский производитель будет поставлять замороженные супы за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Соседи». Екатеринбург, суп, борщ, блюдо, еда, питание
Производитель готовых обедов из Златоуста сможет поставлять супы в страны Таможенного союза Фото:

Производитель супов «ГлавОбедСервис» (Златоуст, Челябинская область) 30 октября был рекомендован к включению в реестр Таможенного союза. О том, что заморозка готова к экспорту, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«По результатам обследования „ГлавОбедСервис“ соответствует требованиям и 30 октября рекомендован для включения в реестр стран Таможенного союза в ИС „ЦЕРБЕР“. Это российский производитель быстрозамороженных блюд под брендами „ГЛАВОБЕД“, „ГЛАВСУП“ и „ГЛАВСУП ПРЕМИУМ“», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.

Производитель работает на отечественном рынке более 20 лет. Заграницу планируют поставлять продукты «шоковой заморозки», сохраняющие свои качества в течение девяти месяцев с даты производства. На производстве выпускают супы, бульоны, консервы из мяса и рыбы, готовые овощи, макароны и заготовки для готовки.

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Производитель супов «ГлавОбедСервис» (Златоуст, Челябинская область) 30 октября был рекомендован к включению в реестр Таможенного союза. О том, что заморозка готова к экспорту, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «По результатам обследования „ГлавОбедСервис“ соответствует требованиям и 30 октября рекомендован для включения в реестр стран Таможенного союза в ИС „ЦЕРБЕР“. Это российский производитель быстрозамороженных блюд под брендами „ГЛАВОБЕД“, „ГЛАВСУП“ и „ГЛАВСУП ПРЕМИУМ“», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве. Производитель работает на отечественном рынке более 20 лет. Заграницу планируют поставлять продукты «шоковой заморозки», сохраняющие свои качества в течение девяти месяцев с даты производства. На производстве выпускают супы, бульоны, консервы из мяса и рыбы, готовые овощи, макароны и заготовки для готовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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