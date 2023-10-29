29 октября 2023

Жительница ХМАО получила уголовный срок за обман 25 пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанку отправили в колонию за обман 25 пенсионеров Фото:

Нижневартовский суд признал виновной местную жительницу, которая путем мошеннической схемы обманула 25 пенсионеров на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В суде установлено, что в период с ноября 2018 г. по август 2019 г. подсудимая под предлогом оказания услуг по сбору и сдаче в Пенсионный фонд документов, необходимых для начисления пенсии по старости либо перерасчета необоснованно заниженного размера ранее назначенной пенсии, обманула 25 жителей г. Нижневартовска», — говорится в сообщении.

Мошенница убедила пенсионеров передать ей денежные вознаграждения без намерения оказать им какие-либо услуги. «Похищенными денежными средствами на сумму около миллиона рублей женщина распорядилась по своему усмотрению», — добавили в пресс-службе.

Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также ее обязали возместить потерпевшим ущерб. Приговор на момент публикации еще не вступил в силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчанин получил уголовный срок за вырубку деревьев. Он незаконно вырубил сосны и нанес ущерб лесному фонду в 100 тысяч рублей.

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Нижневартовский суд признал виновной местную жительницу, которая путем мошеннической схемы обманула 25 пенсионеров на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В суде установлено, что в период с ноября 2018 г. по август 2019 г. подсудимая под предлогом оказания услуг по сбору и сдаче в Пенсионный фонд документов, необходимых для начисления пенсии по старости либо перерасчета необоснованно заниженного размера ранее назначенной пенсии, обманула 25 жителей г. Нижневартовска», — говорится в сообщении. Мошенница убедила пенсионеров передать ей денежные вознаграждения без намерения оказать им какие-либо услуги. «Похищенными денежными средствами на сумму около миллиона рублей женщина распорядилась по своему усмотрению», — добавили в пресс-службе. Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также ее обязали возместить потерпевшим ущерб. Приговор на момент публикации еще не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчанин получил уголовный срок за вырубку деревьев. Он незаконно вырубил сосны и нанес ущерб лесному фонду в 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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