На замену нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Запад может выбрать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился политолог Владимир Киреев. По его словам, Залужного считают более эффективным политиком.
«Можно предположить, что Запад снова начал рассматривать Залужного как потенциального кандидата на замену Зеленскому, вызывающему растущее раздражение в США и в Евросоюзе», — заявил Киреев в эфире радио Sputnik. По его словам, Залужного считают более эффективным политиком и это доказывает, что разговоры о смене Зеленского снова стали актуальными.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что «говорящему правду» о ситуации в украинской армии главкому Валерию Залужному приказали замолчать. По его словам, в ВСУ творится «беспредел». Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что западные страны подталкивают нынешнего главу Украины к проведению президентских выборов во время конфликта. По его словам, Запад хочет сменить украинского президента прямо в ходе российско-украинского конфликта.
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