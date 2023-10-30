30 октября 2023

Раненного на СВО пермяка ошибочно считали умершим два месяца

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Пермяк после ранения был отправлен в госпиталь Фото:

Житель Перми, участвовавший в спецоперации, подал иск к отделению ЗАГСа, который признал его умершим. Сам пермяк был ранен и отправлен в госпиталь, откуда и узнал о своем новом статусе, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Суд решил: признать недействительным и аннулировать запись акта о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении истца. Решение суда является основанием для внесения органом записи актов гражданского состояния соответствующей записи в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния», — говорится в решении.

Так как сейчас истец находится на лечении, его интересы в суде представляла жена его брата. Как сообщила женщина, пермяк заключил контракт с Минобороны и был отправлен в зону СВО весной 2023 года. Летом военнослужащий получил ранение и был отправлен в госпиталь, о чем сообщил родственникам. Позже пермячке пришло уведомление из военкомата о смерти мужчины. Как это получилось, в госорганах пояснить не могли.

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Житель Перми, участвовавший в спецоперации, подал иск к отделению ЗАГСа, который признал его умершим. Сам пермяк был ранен и отправлен в госпиталь, откуда и узнал о своем новом статусе, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Суд решил: признать недействительным и аннулировать запись акта о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении истца. Решение суда является основанием для внесения органом записи актов гражданского состояния соответствующей записи в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния», — говорится в решении. Так как сейчас истец находится на лечении, его интересы в суде представляла жена его брата. Как сообщила женщина, пермяк заключил контракт с Минобороны и был отправлен в зону СВО весной 2023 года. Летом военнослужащий получил ранение и был отправлен в госпиталь, о чем сообщил родственникам. Позже пермячке пришло уведомление из военкомата о смерти мужчины. Как это получилось, в госорганах пояснить не могли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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