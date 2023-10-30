Раненного на СВО пермяка ошибочно считали умершим два месяца

31 октября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Пермяк после ранения был отправлен в госпиталь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Перми, участвовавший в спецоперации, подал иск к отделению ЗАГСа, который признал его умершим. Сам пермяк был ранен и отправлен в госпиталь, откуда и узнал о своем новом статусе, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Суд решил: признать недействительным и аннулировать запись акта о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении истца. Решение суда является основанием для внесения органом записи актов гражданского состояния соответствующей записи в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния», — говорится в решении. Так как сейчас истец находится на лечении, его интересы в суде представляла жена его брата. Как сообщила женщина, пермяк заключил контракт с Минобороны и был отправлен в зону СВО весной 2023 года. Летом военнослужащий получил ранение и был отправлен в госпиталь, о чем сообщил родственникам. Позже пермячке пришло уведомление из военкомата о смерти мужчины. Как это получилось, в госорганах пояснить не могли.

Житель Перми, участвовавший в спецоперации, подал иск к отделению ЗАГСа, который признал его умершим. Сам пермяк был ранен и отправлен в госпиталь, откуда и узнал о своем новом статусе, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Суд решил: признать недействительным и аннулировать запись акта о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении истца. Решение суда является основанием для внесения органом записи актов гражданского состояния соответствующей записи в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния», — говорится в решении. Так как сейчас истец находится на лечении, его интересы в суде представляла жена его брата. Как сообщила женщина, пермяк заключил контракт с Минобороны и был отправлен в зону СВО весной 2023 года. Летом военнослужащий получил ранение и был отправлен в госпиталь, о чем сообщил родственникам. Позже пермячке пришло уведомление из военкомата о смерти мужчины. Как это получилось, в госорганах пояснить не могли.