В РФ утвердили требования к лекарствам, применяемым вне инструкций

В кабмине РФ определились с окончательными требованиями к препаратам, которые врачи могут назначать для лечения заболеваний, не указанных в инструкции. Соответствующее постановление, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
«Правительство утвердило требования к препаратам, которые разрешается назначать вне зависимости от показаний к их применению (off-label). С 1 сентября 2024 года применение таких лекарств может быть включено в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи детям, если эффективность и безопасность их применения подтверждается исследованиями и рекомендациями, принятыми международными профессиональными организациями», — пишет «
Закон о препаратах off-labe был вынесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2021 года. В первоначальном проекте было указано, что лекарства будут оплачиваться за счет средств системы ОМС.
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