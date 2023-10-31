В РФ утвердили требования к лекарствам, применяемым вне инструкций

01 ноября 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

Назначение лекарств off-label особенно актуально для лечения детей с хроническими и онкологическими заболеваниями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В кабмине РФ определились с окончательными требованиями к препаратам, которые врачи могут назначать для лечения заболеваний, не указанных в инструкции. Соответствующее постановление, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. «Правительство утвердило требования к препаратам, которые разрешается назначать вне зависимости от показаний к их применению (off-label). С 1 сентября 2024 года применение таких лекарств может быть включено в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи детям, если эффективность и безопасность их применения подтверждается исследованиями и рекомендациями, принятыми международными профессиональными организациями», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на документ. Закон о препаратах off-labe был вынесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2021 года. В первоначальном проекте было указано, что лекарства будут оплачиваться за счет средств системы ОМС.

В кабмине РФ определились с окончательными требованиями к препаратам, которые врачи могут назначать для лечения заболеваний, не указанных в инструкции. Соответствующее постановление, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. «Правительство утвердило требования к препаратам, которые разрешается назначать вне зависимости от показаний к их применению (off-label). С 1 сентября 2024 года применение таких лекарств может быть включено в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи детям, если эффективность и безопасность их применения подтверждается исследованиями и рекомендациями, принятыми международными профессиональными организациями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Закон о препаратах off-labe был вынесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2021 года. В первоначальном проекте было указано, что лекарства будут оплачиваться за счет средств системы ОМС.