31 октября 2023

В РФ утвердили требования к лекарствам, применяемым вне инструкций

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Назначение лекарств off-label особенно актуально для лечения детей с хроническими и онкологическими заболеваниями Фото:

В кабмине РФ определились с окончательными требованиями к препаратам, которые врачи могут назначать для лечения заболеваний, не указанных в инструкции. Соответствующее постановление, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

«Правительство утвердило требования к препаратам, которые разрешается назначать вне зависимости от показаний к их применению (off-label). С 1 сентября 2024 года применение таких лекарств может быть включено в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи детям, если эффективность и безопасность их применения подтверждается исследованиями и рекомендациями, принятыми международными профессиональными организациями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Закон о препаратах off-labe был вынесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2021 года. В первоначальном проекте было указано, что лекарства будут оплачиваться за счет средств системы ОМС.

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В кабмине РФ определились с окончательными требованиями к препаратам, которые врачи могут назначать для лечения заболеваний, не указанных в инструкции. Соответствующее постановление, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. «Правительство утвердило требования к препаратам, которые разрешается назначать вне зависимости от показаний к их применению (off-label). С 1 сентября 2024 года применение таких лекарств может быть включено в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи детям, если эффективность и безопасность их применения подтверждается исследованиями и рекомендациями, принятыми международными профессиональными организациями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Закон о препаратах off-labe был вынесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2021 года. В первоначальном проекте было указано, что лекарства будут оплачиваться за счет средств системы ОМС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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