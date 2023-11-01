Свердловчанина, избившего детей битой, отправили под стражу

02 ноября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Подросток избил школьников, которые поругались с его младшим братом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области подростка, который битой избил троих школьников, заключили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Обвиняемого в хулиганстве заключили под стражу. Расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который избил битой троих школьников, продолжается», — говорится в сообщении. По версии следствия, инцидент произошел вечером 28 октября в селе Кашино Сысертского района. Подросток избил школьников, потому что они поругались с его братом. Задержанным оказался подросток 2003 года рождения, который ранее не был судим, добавил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее сообщалось, что мальчик избил битой детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Пострадавшие получили серьезные травмы головы. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Свердловской области подростка, который битой избил троих школьников, заключили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Обвиняемого в хулиганстве заключили под стражу. Расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который избил битой троих школьников, продолжается», — говорится в сообщении. По версии следствия, инцидент произошел вечером 28 октября в селе Кашино Сысертского района. Подросток избил школьников, потому что они поругались с его братом. Задержанным оказался подросток 2003 года рождения, который ранее не был судим, добавил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее сообщалось, что мальчик избил битой детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Пострадавшие получили серьезные травмы головы. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.