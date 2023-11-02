Террористы пытались захватить государственные здания Армении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, Москва , армения, флаг армении, армянский флаг, посольство армении
Террористическая группа планировала захват государственных зданий в Армении Фото:

В Армении успешно нейтрализована террористическая группа, которая планировала захватить государственные здания. Об этом рассказали в Службе нацбезопасности Армении.

«Обезврежены террористы, которые планировали захват государственных зданий», — заявили в ведомстве. Там добавили, что нападавшие представляли организованную группу.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Армении успешно нейтрализована террористическая группа, которая планировала захватить государственные здания. Об этом рассказали в Службе нацбезопасности Армении. «Обезврежены террористы, которые планировали захват государственных зданий», — заявили в ведомстве. Там добавили, что нападавшие представляли организованную группу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...