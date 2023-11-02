Террористы пытались захватить государственные здания Армении

Террористическая группа планировала захват государственных зданий в Армении
В Армении успешно нейтрализована террористическая группа, которая планировала захватить государственные здания. Об этом рассказали в Службе нацбезопасности Армении.
«Обезврежены террористы, которые планировали захват государственных зданий», — заявили в ведомстве. Там добавили, что нападавшие представляли организованную группу.
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