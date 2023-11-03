В лицее Челябинска школьников будут проверять на кашель из-за коклюша

03 ноября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

В лицее №95 школьников будут проверять на кашель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лицее № 95 в Челябинске введен утренний фильтр школьников на кашель из-за коклюша. Один из родителей учащегося 3 ноября сообщил URA.RU, что соответствующее предупреждение пришло от учителя школы. «В школе ввели утренний фильтр детей, чтобы проверять на наличие кашля. Это из-за зафиксированного одного случая заболевания „коклюш“», — рассказала родительница. Также в школе уточнили, что при наличии кашля у ребенка, на занятия его приводить нельзя без справки врача. При этом уточнили, что массового заболевания в учреждении нет. С 3 ноября в лицее отправлен на карантин один класс из-за выявленного коклюша. URA.RU уже отправляло ранее запрос по данному случаю в минздрав региона, но ответа еще не последовало. Также это заболевание обнаружили в лицее «Привилегия» Сосновского района.

В лицее № 95 в Челябинске введен утренний фильтр школьников на кашель из-за коклюша. Один из родителей учащегося 3 ноября сообщил URA.RU, что соответствующее предупреждение пришло от учителя школы. «В школе ввели утренний фильтр детей, чтобы проверять на наличие кашля. Это из-за зафиксированного одного случая заболевания „коклюш“», — рассказала родительница. Также в школе уточнили, что при наличии кашля у ребенка, на занятия его приводить нельзя без справки врача. При этом уточнили, что массового заболевания в учреждении нет. С 3 ноября в лицее отправлен на карантин один класс из-за выявленного коклюша. URA.RU уже отправляло ранее запрос по данному случаю в минздрав региона, но ответа еще не последовало. Также это заболевание обнаружили в лицее «Привилегия» Сосновского района.