В лицее Челябинска школьников будут проверять на кашель из-за коклюша

В лицее № 95 в Челябинске введен утренний фильтр школьников на кашель из-за коклюша. Один из родителей учащегося 3 ноября сообщил URA.RU, что соответствующее предупреждение пришло от учителя школы.
«В школе ввели утренний фильтр детей, чтобы проверять на наличие кашля. Это из-за зафиксированного одного случая заболевания „коклюш“», — рассказала родительница.
Также в школе уточнили, что при наличии кашля у ребенка, на занятия его приводить нельзя без справки врача. При этом уточнили, что массового заболевания в учреждении нет.
С 3 ноября в лицее отправлен на карантин один класс из-за выявленного коклюша. URA.RU уже отправляло ранее запрос по данному случаю в минздрав региона, но ответа еще не последовало. Также это заболевание обнаружили в лицее «Привилегия» Сосновского района.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.