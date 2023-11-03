В лицее Челябинска школьников будут проверять на кашель из-за коклюша

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В лицее №95 школьников будут проверять на кашель Фото:

В лицее № 95 в Челябинске введен утренний фильтр школьников на кашель из-за коклюша. Один из родителей учащегося 3 ноября сообщил URA.RU, что соответствующее предупреждение пришло от учителя школы.

«В школе ввели утренний фильтр детей, чтобы проверять на наличие кашля. Это из-за зафиксированного одного случая заболевания „коклюш“», — рассказала родительница.

Также в школе уточнили, что при наличии кашля у ребенка, на занятия его приводить нельзя без справки врача. При этом уточнили, что массового заболевания в учреждении нет.

С 3 ноября в лицее отправлен на карантин один класс из-за выявленного коклюша. URA.RU уже отправляло ранее запрос по данному случаю в минздрав региона, но ответа еще не последовало. Также это заболевание обнаружили в лицее «Привилегия» Сосновского района.

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В лицее № 95 в Челябинске введен утренний фильтр школьников на кашель из-за коклюша. Один из родителей учащегося 3 ноября сообщил URA.RU, что соответствующее предупреждение пришло от учителя школы. «В школе ввели утренний фильтр детей, чтобы проверять на наличие кашля. Это из-за зафиксированного одного случая заболевания „коклюш“», — рассказала родительница. Также в школе уточнили, что при наличии кашля у ребенка, на занятия его приводить нельзя без справки врача. При этом уточнили, что массового заболевания в учреждении нет. С 3 ноября в лицее отправлен на карантин один класс из-за выявленного коклюша. URA.RU уже отправляло ранее запрос по данному случаю в минздрав региона, но ответа еще не последовало. Также это заболевание обнаружили в лицее «Привилегия» Сосновского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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