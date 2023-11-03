«Россия» запускает прямые рейсы из Пензы в Екатеринбург

С 3 января 2024 года «Аэрофлот» запускает авиарейсы из Пензы в Екатеринбург
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, аэрофлот, самолет
Лайнер будет совершать полеты по средам Фото:

С 3 января 2024 года группа «Аэрофлот» (владеет авиакомпаниями «Россия», «Победа», «Аврора») запускает авиарейсы из Пензы в Екатеринбург. На начальном этапе будет летать один самолет в неделю.

«Рейсы будут по средам. Вылет SU/FV6789 из Пензы в 12:20,а вылет SU/FV6790 из Екатеринбурга в 17:10», — цитирует слова директора пензенского аэропорта имени В. Г. Белинского Юрия Осколкова «ПензаИнформ».

Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла новый рейс из Екатеринбурга в Казань и обратно. Первые самолеты полетели по маршруту 23 июня. Полеты выполняются два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

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С 3 января 2024 года группа «Аэрофлот» (владеет авиакомпаниями «Россия», «Победа», «Аврора») запускает авиарейсы из Пензы в Екатеринбург. На начальном этапе будет летать один самолет в неделю. «Рейсы будут по средам. Вылет SU/FV6789 из Пензы в 12:20,а вылет SU/FV6790 из Екатеринбурга в 17:10», — цитирует слова директора пензенского аэропорта имени В. Г. Белинского Юрия Осколкова «ПензаИнформ». Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла новый рейс из Екатеринбурга в Казань и обратно. Первые самолеты полетели по маршруту 23 июня. Полеты выполняются два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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