«Россия» запускает прямые рейсы из Пензы в Екатеринбург

С 3 января 2024 года группа «Аэрофлот» (владеет авиакомпаниями «Россия», «Победа», «Аврора») запускает авиарейсы из Пензы в Екатеринбург. На начальном этапе будет летать один самолет в неделю.
«Рейсы будут по средам. Вылет SU/FV6789 из Пензы в 12:20,а вылет SU/FV6790 из Екатеринбурга в 17:10», — цитирует слова директора пензенского аэропорта имени В. Г. Белинского Юрия Осколкова «ПензаИнформ».
Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла новый рейс из Екатеринбурга в Казань и обратно. Первые самолеты полетели по маршруту 23 июня. Полеты выполняются два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
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