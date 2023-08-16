Пермское ГУ МВД проведет расследование после проверки работы полиции в Соликамске

Работа полицейского отдела в Соликамске по ряду направлений признана неудовлетворительной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГУ МВД по Пермскому краю инициировало внутренние расследования после инспекторской проверки отдела полиции в городе Соликамске. Об этом говорится в отчете, который размещен на сайте полицейского главка. В нем уточняется, что ревизоры краевого ГУ МВД оценивали оперативно-служебную деятельность коллег по 34 направлениям, почти половина из них получила оценку «неуд». В отчете сказано, что проверка горотдела МВД проводилась в период с 15 мая по 8 июня.

«Комиссией ГУ МВД деятельность ОМВД оценена „неудовлетворительно“. „Неудовлетворительно“ оценено состояние учетно-регистрационной дисциплины и статистической работы. […] По выявленным в ходе инспектирования недостаткам и нарушениям назначено проведение 40 служебных проверок и два служебных расследования», — сказано в отчете.

Также уточняется, что для исправления ситуации с руководящим и личным составом ОМВД проведены дополнительные занятия по профессиональной служебной подготовке, в том числе практические. Начальник ГУ МВД по Прикамью Александр Щеглов утвердил план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных при инспектировании коллег в Соликамске. При этом в отчете отмечается, что в целом оперативная обстановка в городе остается стабильной и контролируемой.

Также инспекторы ГУ МВД Прикамья в разное время побывали в отделах МВД Краснокамского, Добрянского городских округов и межмуниципального ОМВД в Осе. В указанных отделах полиции также были выявлены различные нарушения, инициированы десятки служебных проверок.

URA.RU рассказывало, что и сам полицейский главк ждет масштабная проверка из Москвы. Особенно тщательно, как сообщали источники агентства, федеральные силовики будут проверять пермских коллег из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.