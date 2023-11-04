Выставка «Россия» поразила челябинку

Замдиректора Центра дополнительного образования Ирина Кузнецова из Челябинской области рассказала о своих впечатлениях от международной выставки-форума «Россия». Увиденное так впечатлило челябинку, что она первым делом позвонила домой.
«Я из Челябинской области. После выставки я первым делом позвонила маме и сказала, чтоб она приезжала. Это так круто», — рассказала «Известиям» Кузнецова о своих первых впечатлениях.
Ранее губернатор Алексей Текслер пригласил жителей страны посмотреть экспозицию региона. Она задумана как демонстрация главных достижений страны и продлится 161 день. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.
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