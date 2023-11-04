04 ноября 2023
03 ноября 2023

Выставка «Россия» поразила челябинку

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие международной выставки-форума Россия ВДНХ. Москва
После увиденного Ирина Кузнецова позвонила домой Фото:

Замдиректора Центра дополнительного образования Ирина Кузнецова из Челябинской области рассказала о своих впечатлениях от международной выставки-форума «Россия». Увиденное так впечатлило челябинку, что она первым делом позвонила домой.

«Я из Челябинской области. После выставки я первым делом позвонила маме и сказала, чтоб она приезжала. Это так круто», — рассказала «Известиям» Кузнецова о своих первых впечатлениях.

Ранее губернатор Алексей Текслер пригласил жителей страны посмотреть экспозицию региона. Она задумана как демонстрация главных достижений страны и продлится 161 день. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

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Замдиректора Центра дополнительного образования Ирина Кузнецова из Челябинской области рассказала о своих впечатлениях от международной выставки-форума «Россия». Увиденное так впечатлило челябинку, что она первым делом позвонила домой. «Я из Челябинской области. После выставки я первым делом позвонила маме и сказала, чтоб она приезжала. Это так круто», — рассказала «Известиям» Кузнецова о своих первых впечатлениях. Ранее губернатор Алексей Текслер пригласил жителей страны посмотреть экспозицию региона. Она задумана как демонстрация главных достижений страны и продлится 161 день. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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