Рогов: ВСУ закидывают российские позиции бесшумными польскими минами

06 ноября 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

ВСУ стали применять бесшумные минометы на запорожском направлении, рассказал Владимир Рогов Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ стали закидывать бесшумными минами российские позиции на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов «Враг закидывает наши позиции на Времевском, Васильевском и особенно Ореховском направлениях Запорожского фронта польскими минами, ведя массированный обстрел. Делает он это при помощи LMP-2017 — легкого 60-мм миномета производства завода в польском Тарнуве», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что мины опускаются на землю, не издавая звука. Из-за этого у российских военных нет времени, чтобы отреагировать. При этом, советские минометы, которые есть на вооружении у ВСУ, издают характерный звук, известный опытным бойцам. Рогов уверен, что бесшумные мины не смогут изменить ход спецоперации. Однако при этом, они дают небольшое тактическое преимущество. О бесшумных минометах ранее рассказывал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отмечал, что ВСУ используют их не только на запорожском направлении, но и на купянском. Также ВСУ научились минировать территорию при помощи беспилотников. Так Украина хотела подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами в Джанкое (Крым), передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ стали закидывать бесшумными минами российские позиции на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов «Враг закидывает наши позиции на Времевском, Васильевском и особенно Ореховском направлениях Запорожского фронта польскими минами, ведя массированный обстрел. Делает он это при помощи LMP-2017 — легкого 60-мм миномета производства завода в польском Тарнуве», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что мины опускаются на землю, не издавая звука. Из-за этого у российских военных нет времени, чтобы отреагировать. При этом, советские минометы, которые есть на вооружении у ВСУ, издают характерный звук, известный опытным бойцам. Рогов уверен, что бесшумные мины не смогут изменить ход спецоперации. Однако при этом, они дают небольшое тактическое преимущество. О бесшумных минометах ранее рассказывал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отмечал, что ВСУ используют их не только на запорожском направлении, но и на купянском. Также ВСУ научились минировать территорию при помощи беспилотников. Так Украина хотела подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами в Джанкое (Крым), передает телеканал 360.