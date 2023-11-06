Рогов: ВСУ закидывают российские позиции бесшумными польскими минами

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock,  миномет
ВСУ стали применять бесшумные минометы на запорожском направлении, рассказал Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ стали закидывать бесшумными минами российские позиции на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

«Враг закидывает наши позиции на Времевском, Васильевском и особенно Ореховском направлениях Запорожского фронта польскими минами, ведя массированный обстрел. Делает он это при помощи LMP-2017 — легкого 60-мм миномета производства завода в польском Тарнуве», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что мины опускаются на землю, не издавая звука. Из-за этого у российских военных нет времени, чтобы отреагировать. При этом, советские минометы, которые есть на вооружении у ВСУ, издают характерный звук, известный опытным бойцам.

Рогов уверен, что бесшумные мины не смогут изменить ход спецоперации. Однако при этом, они дают небольшое тактическое преимущество.

О бесшумных минометах ранее рассказывал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отмечал, что ВСУ используют их не только на запорожском направлении, но и на купянском.

Также ВСУ научились минировать территорию при помощи беспилотников. Так Украина хотела подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами в Джанкое (Крым), передает телеканал 360.

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ВСУ стали закидывать бесшумными минами российские позиции на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов «Враг закидывает наши позиции на Времевском, Васильевском и особенно Ореховском направлениях Запорожского фронта польскими минами, ведя массированный обстрел. Делает он это при помощи LMP-2017 — легкого 60-мм миномета производства завода в польском Тарнуве», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что мины опускаются на землю, не издавая звука. Из-за этого у российских военных нет времени, чтобы отреагировать. При этом, советские минометы, которые есть на вооружении у ВСУ, издают характерный звук, известный опытным бойцам. Рогов уверен, что бесшумные мины не смогут изменить ход спецоперации. Однако при этом, они дают небольшое тактическое преимущество. О бесшумных минометах ранее рассказывал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отмечал, что ВСУ используют их не только на запорожском направлении, но и на купянском. Также ВСУ научились минировать территорию при помощи беспилотников. Так Украина хотела подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами в Джанкое (Крым), передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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