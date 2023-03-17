Марочко: ВСУ используют бесшумное западное оружие

17 марта 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Военный эксперт предполагает, что бесшумные мины могут быть польскими Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные начали использовать западные бесшумные минометы на купянском направлении, из-за этого у армии РФ не остается времени на реакцию. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. «В частности, отмечается, что на уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов. Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел. Средствами объективного контроля установлено, что миномет (предположительно, польский LMP-2017) используют маневренные группы противника — численностью до 30 человек», — цитирует Марочко РИА Новости. В Минобороны РФ сообщали 15 марта, что российские военные уничтожили до 70 военных ВСУ и три гаубицы на купянском направлении, передает «Федеральное агентство новостей». Ранее Марочко отмечал, что украинская армия проводит там ротацию подразделений, сообщает Nation News. Также по его словам, ВСУ используют тактику ложных позиций. Украинская армия использует оружие НАТО. Солдаты ВСУ заминировали это направление французскими, американскими и немецкими минами, цитирует Марочко деловое издание «Взгляд».

Украинские военные начали использовать западные бесшумные минометы на купянском направлении, из-за этого у армии РФ не остается времени на реакцию. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. «В частности, отмечается, что на уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов. Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел. Средствами объективного контроля установлено, что миномет (предположительно, польский LMP-2017) используют маневренные группы противника — численностью до 30 человек», — цитирует Марочко РИА Новости. В Минобороны РФ сообщали 15 марта, что российские военные уничтожили до 70 военных ВСУ и три гаубицы на купянском направлении, передает «Федеральное агентство новостей». Ранее Марочко отмечал, что украинская армия проводит там ротацию подразделений, сообщает Nation News. Также по его словам, ВСУ используют тактику ложных позиций. Украинская армия использует оружие НАТО. Солдаты ВСУ заминировали это направление французскими, американскими и немецкими минами, цитирует Марочко деловое издание «Взгляд».