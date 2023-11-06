06 ноября 2023

В Екатеринбурге мужчина с битой накинулся на пару в лифте. Видео

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Мужчина с битой накинулся на пару, которая зашла в лифт (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Чкалова, 260 мужчина с битой накинулся на пару, которая зашла в лифт. Причина конфликта, как пишут в соцсетях, неизвестна.

«На днях в доме на Чкалова, 260 парень с девушкой зашли в лифт, затем к ним подбежал мужчина с битой. Он набросился на молодого человека, однако причина конфликта неизвестна», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что в полицию никто из участников конфликта не обращался. «Сотрудники территориального ОВД проверят информацию, опубликованную в сети», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на Чкалова, 260 мужчина с битой накинулся на пару, которая зашла в лифт. Причина конфликта, как пишут в соцсетях, неизвестна. «На днях в доме на Чкалова, 260 парень с девушкой зашли в лифт, затем к ним подбежал мужчина с битой. Он набросился на молодого человека, однако причина конфликта неизвестна», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что в полицию никто из участников конфликта не обращался. «Сотрудники территориального ОВД проверят информацию, опубликованную в сети», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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