Мужчина с битой накинулся на пару, которая зашла в лифт (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на Чкалова, 260 мужчина с битой накинулся на пару, которая зашла в лифт. Причина конфликта, как пишут в соцсетях, неизвестна.

«На днях в доме на Чкалова, 260 парень с девушкой зашли в лифт, затем к ним подбежал мужчина с битой. Он набросился на молодого человека, однако причина конфликта неизвестна», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что в полицию никто из участников конфликта не обращался. «Сотрудники территориального ОВД проверят информацию, опубликованную в сети», — добавили в ведомстве.