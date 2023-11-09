В Екатеринбурге запустят 18 зарядных станций для электромобилей. Список

09 ноября 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

18 электрических зарядных станций для электромобилей установят по всех районах уральской столицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге до конца 2023 года запустят 18 электрических зарядных станций для электромобилей. Новые «зарядки» появятся во всех районах города. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. «До конца этого года мы планируем запустить в Екатеринбурге 18 электрических зарядных станций, где смогут пополнять запасы энергии электромобили. За этим видом автотранспорта будущее, поскольку это чистый воздух и тишина. Интерес к электромобилям среди горожан большой, но развитие сферы пока сдерживается слабой инфраструктурой, сложностью для пользователей легко и быстро заряжать свои транспортные средства. В городе пока насчитывается не более полутора десятков таких станций», — говорится в сообщении официального telegram-канала мэра уральской столицы. Ранее URA.RU сообщало о том, что 2022 году в Свердловской области установили пять электрозарядных станций (ЭЗС). Две из них были установлены в ноябре в Екатеринбурге — около ТРЦ «Алатырь» и на улице Бориса Ельцина. Еще три зарядные станции появились на трассах Пермь—Екатеринбург, Екатеринбург—Тюмень и Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов. Список: telegram-канал Глава Екатеринбурга Алексей Орлов (https://t.me/glavaekbofficial/1097)

В Екатеринбурге до конца 2023 года запустят 18 электрических зарядных станций для электромобилей. Новые «зарядки» появятся во всех районах города. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. «До конца этого года мы планируем запустить в Екатеринбурге 18 электрических зарядных станций, где смогут пополнять запасы энергии электромобили. За этим видом автотранспорта будущее, поскольку это чистый воздух и тишина. Интерес к электромобилям среди горожан большой, но развитие сферы пока сдерживается слабой инфраструктурой, сложностью для пользователей легко и быстро заряжать свои транспортные средства. В городе пока насчитывается не более полутора десятков таких станций», — говорится в сообщении официального telegram-канала мэра уральской столицы. Ранее URA.RU сообщало о том, что 2022 году в Свердловской области установили пять электрозарядных станций (ЭЗС). Две из них были установлены в ноябре в Екатеринбурге — около ТРЦ «Алатырь» и на улице Бориса Ельцина. Еще три зарядные станции появились на трассах Пермь—Екатеринбург, Екатеринбург—Тюмень и Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов.