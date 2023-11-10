В ХМАО назвали сроки открытия дилерского центра автозавода «Москвич»

Дилерский центр автозавода «Москвич» в Сургуте откроют в конце года

11 ноября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Дилерский центр автозавода откроют в Сургуте Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе открытие первого дилерского центра автомобильного завода «Москвич» планируется в конце года. Представительство появится в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере югорского автобизнеса. Информацию подтвердили представители дилера. «Открытие намечено до конца года, вероятнее всего это будет декабрь. Тогда же должны начаться и продажи», — рассказал инсайдер. Представители дилера подтвердили агентству сроки запуска центра, однако уточнили, что точные даты будут известны позже. «Процесс запущен. Реконструкция под стандарты сейчас согласовывается для запуска дилерского центра. Поставки автомобилей тоже обсуждаются», — добавили в отделе маркетинга. Дилерский центр в Сургуте станет одним из 12 представительств, которые ранее автомобильный завод решил открыть в российских городах. Среди прочего из отечественных брендов в Сургуте и Югре работают дилеры «АвтоВАЗа». Зарубежные представлены брендами Hyundai Toyota, Geely, BMW. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО вырос интерес к отечественным авто. Среди них были автомобили «Москвич 3», Niva Legend, Lada Granta.

В Ханты-Мансийском автономном округе открытие первого дилерского центра автомобильного завода «Москвич» планируется в конце года. Представительство появится в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере югорского автобизнеса. Информацию подтвердили представители дилера. «Открытие намечено до конца года, вероятнее всего это будет декабрь. Тогда же должны начаться и продажи», — рассказал инсайдер. Представители дилера подтвердили агентству сроки запуска центра, однако уточнили, что точные даты будут известны позже. «Процесс запущен. Реконструкция под стандарты сейчас согласовывается для запуска дилерского центра. Поставки автомобилей тоже обсуждаются», — добавили в отделе маркетинга. Дилерский центр в Сургуте станет одним из 12 представительств, которые ранее автомобильный завод решил открыть в российских городах. Среди прочего из отечественных брендов в Сургуте и Югре работают дилеры «АвтоВАЗа». Зарубежные представлены брендами Hyundai Toyota, Geely, BMW. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО вырос интерес к отечественным авто. Среди них были автомобили «Москвич 3», Niva Legend, Lada Granta.