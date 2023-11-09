В Перми открылась выставка картин слепых художников

Выставка незрячих и слабовидящих художников открылась в пермском доме народного творчества «Губерния». Авторы работали над картинами девять месяцев в рамках специальной творческой мастерской «Вижу руками». О технологии создания необычных картин рассказали организаторы выставки.
«На холсты заранее нанесли объемные контуры для определения границ нанесения краски. Эта уникальная и в тоже время простая техника дала возможность слабовидящим людям почувствовать линии эскиза и нанести изображение пальцами, без использования кистей. Так с помощью профессиональных преподавателей-художников люди с ограничениями по зрению освоили живописные техники и смогли самостоятельно написать картины», — рассказывается на сайте ПДТН «Губерния».
Всего художники написали 60 картин, которые выставлены в арт-фойе «Губернии». Их, кстати, можно касаться руками. «С помощью специальных элементов на полотнах можно попробовать почувствовать энергию красок буквально на ощупь, через тактильные ощущения», — отмечают организаторы выставки. Увидеть и потрогать картины можно до 14 декабря, вход свободный.
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