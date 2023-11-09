09 ноября 2023

В Перми открылась выставка картин слепых художников

© Служба новостей «URA.RU»
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Доска Белоусову Валерию. Эскиз. Челябинск., кисти, мастерская художника
Работы слепых художников можно посмотреть до 14 декабря Фото:

Выставка незрячих и слабовидящих художников открылась в пермском доме народного творчества «Губерния». Авторы работали над картинами девять месяцев в рамках специальной творческой мастерской «Вижу руками». О технологии создания необычных картин рассказали организаторы выставки.

«На холсты заранее нанесли объемные контуры для определения границ нанесения краски. Эта уникальная и в тоже время простая техника дала возможность слабовидящим людям почувствовать линии эскиза и нанести изображение пальцами, без использования кистей. Так с помощью профессиональных преподавателей-художников люди с ограничениями по зрению освоили живописные техники и смогли самостоятельно написать картины», — рассказывается на сайте ПДТН «Губерния».

Всего художники написали 60 картин, которые выставлены в арт-фойе «Губернии». Их, кстати, можно касаться руками. «С помощью специальных элементов на полотнах можно попробовать почувствовать энергию красок буквально на ощупь, через тактильные ощущения», — отмечают организаторы выставки. Увидеть и потрогать картины можно до 14 декабря, вход свободный.

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Выставка незрячих и слабовидящих художников открылась в пермском доме народного творчества «Губерния». Авторы работали над картинами девять месяцев в рамках специальной творческой мастерской «Вижу руками». О технологии создания необычных картин рассказали организаторы выставки. «На холсты заранее нанесли объемные контуры для определения границ нанесения краски. Эта уникальная и в тоже время простая техника дала возможность слабовидящим людям почувствовать линии эскиза и нанести изображение пальцами, без использования кистей. Так с помощью профессиональных преподавателей-художников люди с ограничениями по зрению освоили живописные техники и смогли самостоятельно написать картины», — рассказывается на сайте ПДТН «Губерния». Всего художники написали 60 картин, которые выставлены в арт-фойе «Губернии». Их, кстати, можно касаться руками. «С помощью специальных элементов на полотнах можно попробовать почувствовать энергию красок буквально на ощупь, через тактильные ощущения», — отмечают организаторы выставки. Увидеть и потрогать картины можно до 14 декабря, вход свободный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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