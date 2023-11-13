В Челябинске к 2026 году появится новый бассейн со спортзалом

Бассейн со спортивным залом на северо-востоке планируется возвести к 2026 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска построят 25-метровый бассейн со спортивным залом. Проект планируется реализовать к 2026 году, рассказал 13 ноября начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.

«В этом году мы получили положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства нового бассейна с универсальным спортивным залом на улице Хохрякова в Челябинске. При наличии финансирования этот проект будет реализован в ближайшие два-три года. Это даст новые возможности заниматься спортом жителям северо-востока города», — сообщил Клещевников в прямом эфире «Гранады пресс».

Как отметил Клещевников, на данный момент пловцы из Челябинской области готовятся к Кубку главы города. В соревнованиях примут участие спортсмены старше 14 лет, мальчики и девочки в возрасте 11—13 лет с уровнем подготовки не ниже третьего спортивного разряда. Всего в мероприятии примут участие 200 спортсменов.

По словам начальника управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска, на данный момент в городе плавание развивается на базе двух муниципальных спортивных школ: в спортшколе «Юника», где занимаются около 1200 детей, и в спортшколе по адаптивным видам спорта (37 спортсменов). Развитие данного вида спорта ограничивается недостаточным количеством бассейнов в Челябинске.

Новый ФОК с 25-метровым бассейном появится недалеко от микрорайона Чурилово. Рядом с двухэтажным физкультурно-оздоровительным комплексом будет построено трехэтажное общежитие для спортсменов. Общая площадь комплекса составит 7,4 тысячи квадратных метров, площадь общежития — 1,9 тысячи квадратных метров. В строительство объектов планируется вложить около 300 млн рублей.