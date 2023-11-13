13 ноября 2023

Свердловский губернатор заявил о росте производства в регионе

Губернатор Куйвашев: промпроизводство в Свердловской области выросло на 12%
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, куйвашев евгений
За девять месяцев промпроизводство выросло на 12%, отметил губернатор Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что социально-экономические показатели в регионе демонстрируют положительную динамику. Об этом он заявил, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«По итогам девяти месяцев промпроизводство в целом выросло на 12%, в том числе в обрабатывающем секторе — более чем на 15%. Предприятия набрали хороший темп работы и обеспечены заказами», — заявил Куйвашев.

По его словам, на высоком уровне находятся и темпы роста инвестиций. В частности, за первое полугодие 2023 года в регион привлекли 240 млрд рублей: +18% к аналогичному периоду прошлого года.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что социально-экономические показатели в регионе демонстрируют положительную динамику. Об этом он заявил, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «По итогам девяти месяцев промпроизводство в целом выросло на 12%, в том числе в обрабатывающем секторе — более чем на 15%. Предприятия набрали хороший темп работы и обеспечены заказами», — заявил Куйвашев. По его словам, на высоком уровне находятся и темпы роста инвестиций. В частности, за первое полугодие 2023 года в регион привлекли 240 млрд рублей: +18% к аналогичному периоду прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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