Свердловский губернатор заявил о росте производства в регионе

Губернатор Куйвашев: промпроизводство в Свердловской области выросло на 12%

14 ноября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

За девять месяцев промпроизводство выросло на 12%, отметил губернатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что социально-экономические показатели в регионе демонстрируют положительную динамику. Об этом он заявил, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «По итогам девяти месяцев промпроизводство в целом выросло на 12%, в том числе в обрабатывающем секторе — более чем на 15%. Предприятия набрали хороший темп работы и обеспечены заказами», — заявил Куйвашев. По его словам, на высоком уровне находятся и темпы роста инвестиций. В частности, за первое полугодие 2023 года в регион привлекли 240 млрд рублей: +18% к аналогичному периоду прошлого года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что социально-экономические показатели в регионе демонстрируют положительную динамику. Об этом он заявил, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «По итогам девяти месяцев промпроизводство в целом выросло на 12%, в том числе в обрабатывающем секторе — более чем на 15%. Предприятия набрали хороший темп работы и обеспечены заказами», — заявил Куйвашев. По его словам, на высоком уровне находятся и темпы роста инвестиций. В частности, за первое полугодие 2023 года в регион привлекли 240 млрд рублей: +18% к аналогичному периоду прошлого года.