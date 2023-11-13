Свердловский губернатор заявил о росте производства в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что социально-экономические показатели в регионе демонстрируют положительную динамику. Об этом он заявил, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.
«По итогам девяти месяцев промпроизводство в целом выросло на 12%, в том числе в обрабатывающем секторе — более чем на 15%. Предприятия набрали хороший темп работы и обеспечены заказами», — заявил Куйвашев.
По его словам, на высоком уровне находятся и темпы роста инвестиций. В частности, за первое полугодие 2023 года в регион привлекли 240 млрд рублей: +18% к аналогичному периоду прошлого года.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.