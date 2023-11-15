Мэрия Перми забрала себе парковку у ТРК «Семья»

Автопарковка у «Семьи» вмещает около 250 машин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Парковка в центре Перми, расположенная около ТРК «Семья», перейдет в ведение мэрии. Деньги с автомобилистов за ее использование пойдут в городской бюджет. Как пояснили в ТРК, администрация не стала продлевать договор аренды земельного участка под парковкой.

«Администрация Перми приняла решение о включении участка для стоянки автомобилей около ТРК „Семья“ (со стороны улицы Революции) в систему муниципальных плоскостных парковок. Этот участок ранее находился в аренде у ТРК. Предположительно, в 2024 году функции по обслуживанию парковки и сбору платы перейдут к городским властям», — сообщается в telegram-канале ТРК.

Автопарковка у «Семьи», которая расположена на муниципальной земле, вмещает около 250 машин. За торговым центром остается парковка на 144 машины со стороны улицы 25 Октября, а также подземная стоянка, которая вмещает более 600 автомобилей.