15 ноября 2023

Мэрия Перми забрала себе парковку у ТРК «Семья»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет Семья в Перми Ассортимент товаров и виды магазина, гипермаркет семья
Автопарковка у «Семьи» вмещает около 250 машин Фото:

Парковка в центре Перми, расположенная около ТРК «Семья», перейдет в ведение мэрии. Деньги с автомобилистов за ее использование пойдут в городской бюджет. Как пояснили в ТРК, администрация не стала продлевать договор аренды земельного участка под парковкой.

«Администрация Перми приняла решение о включении участка для стоянки автомобилей около ТРК „Семья“ (со стороны улицы Революции) в систему муниципальных плоскостных парковок. Этот участок ранее находился в аренде у ТРК. Предположительно, в 2024 году функции по обслуживанию парковки и сбору платы перейдут к городским властям», — сообщается в telegram-канале ТРК.

Автопарковка у «Семьи», которая расположена на муниципальной земле, вмещает около 250 машин. За торговым центром остается парковка на 144 машины со стороны улицы 25 Октября, а также подземная стоянка, которая вмещает более 600 автомобилей.

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Парковка в центре Перми, расположенная около ТРК «Семья», перейдет в ведение мэрии. Деньги с автомобилистов за ее использование пойдут в городской бюджет. Как пояснили в ТРК, администрация не стала продлевать договор аренды земельного участка под парковкой. «Администрация Перми приняла решение о включении участка для стоянки автомобилей около ТРК „Семья“ (со стороны улицы Революции) в систему муниципальных плоскостных парковок. Этот участок ранее находился в аренде у ТРК. Предположительно, в 2024 году функции по обслуживанию парковки и сбору платы перейдут к городским властям», — сообщается в telegram-канале ТРК. Автопарковка у «Семьи», которая расположена на муниципальной земле, вмещает около 250 машин. За торговым центром остается парковка на 144 машины со стороны улицы 25 Октября, а также подземная стоянка, которая вмещает более 600 автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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