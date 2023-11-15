Студентов УрФУ экстренно переселили из общежития из-за ремонта

16 ноября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Ранее студенты жаловались на протечку крыши (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге студентов общежития №13 Уральского федерального университета (УрФУ) экстренно переселили в другие корпуса из-за ремонта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «В общежитии началась подготовка к ремонту кровли. Из-за этого 44 студента, проживающие на двух последних этажах, расселены в другие корпуса», — пояснили в пресс-службе УрФУ. О переселении студентов URA.RU писало ранее. Студенты вуза пожаловались, что в здании обвалилась кровля, а крыша стала протекать.

В Екатеринбурге студентов общежития №13 Уральского федерального университета (УрФУ) экстренно переселили в другие корпуса из-за ремонта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «В общежитии началась подготовка к ремонту кровли. Из-за этого 44 студента, проживающие на двух последних этажах, расселены в другие корпуса», — пояснили в пресс-службе УрФУ. О переселении студентов URA.RU писало ранее. Студенты вуза пожаловались, что в здании обвалилась кровля, а крыша стала протекать.