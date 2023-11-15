Студентов УрФУ экстренно переселили из общежития из-за ремонта

Ранее студенты жаловались на протечку крыши (архивное фото)
В Екатеринбурге студентов общежития №13 Уральского федерального университета (УрФУ) экстренно переселили в другие корпуса из-за ремонта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«В общежитии началась подготовка к ремонту кровли. Из-за этого 44 студента, проживающие на двух последних этажах, расселены в другие корпуса», — пояснили в пресс-службе УрФУ.
О переселении студентов URA.RU писало ранее. Студенты вуза пожаловались, что в здании обвалилась кровля, а крыша стала протекать.
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