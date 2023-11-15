15 ноября 2023

Студентов УрФУ экстренно переселили из общежития из-за ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, общежитие урфу, комната в общежитии
Ранее студенты жаловались на протечку крыши (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге студентов общежития №13 Уральского федерального университета (УрФУ) экстренно переселили в другие корпуса из-за ремонта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«В общежитии началась подготовка к ремонту кровли. Из-за этого 44 студента, проживающие на двух последних этажах, расселены в другие корпуса», — пояснили в пресс-службе УрФУ.

О переселении студентов URA.RU писало ранее. Студенты вуза пожаловались, что в здании обвалилась кровля, а крыша стала протекать.

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В Екатеринбурге студентов общежития №13 Уральского федерального университета (УрФУ) экстренно переселили в другие корпуса из-за ремонта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «В общежитии началась подготовка к ремонту кровли. Из-за этого 44 студента, проживающие на двух последних этажах, расселены в другие корпуса», — пояснили в пресс-службе УрФУ. О переселении студентов URA.RU писало ранее. Студенты вуза пожаловались, что в здании обвалилась кровля, а крыша стала протекать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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