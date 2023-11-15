Прокурор ХМАО взял под контроль ситуацию с долгами по зарплате в геологоразведочной компании

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с невыплатами зарплат в компании в ХМАО

16 ноября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Благодаря прокуратуре рабочим выплачено уже свыше 600 млн Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин взял под контроль ситуацию с невыплатами зарплаты работникам геологоразведочной кампании ООО «Горизонт». Организация задолжала сотрудникам с июня 2023 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «На контроле прокуратуры округа находится вопрос с погашением задолженности по заработной плате в ООО „Горизонт“ (Ханты-Мансийский район). В целях восстановления прав граждан на получение вознаграждения за труд прокурор округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона», — сообщает пресс-служба ведомства. Усилиями прокуратуры удалось добиться погашения задолженности по зарплате на сумму свыше 600 млн рублей. Ведомство будет добиваться полного восстановления трудовых прав работников. Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет завел уголовное дело на руководство геологоразведочной фирмы «Горизонт» из-за задержек по зарплате. Нарушение выявила трудовая инспекция.

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин взял под контроль ситуацию с невыплатами зарплаты работникам геологоразведочной кампании ООО «Горизонт». Организация задолжала сотрудникам с июня 2023 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «На контроле прокуратуры округа находится вопрос с погашением задолженности по заработной плате в ООО „Горизонт“ (Ханты-Мансийский район). В целях восстановления прав граждан на получение вознаграждения за труд прокурор округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона», — сообщает пресс-служба ведомства. Усилиями прокуратуры удалось добиться погашения задолженности по зарплате на сумму свыше 600 млн рублей. Ведомство будет добиваться полного восстановления трудовых прав работников. Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет завел уголовное дело на руководство геологоразведочной фирмы «Горизонт» из-за задержек по зарплате. Нарушение выявила трудовая инспекция.