Челябинск вошел в топ городов, где покупают жилье без ипотеки

Челябинцы в 2023 году без ипотеки оформили более 3 тысяч сделок с жильем

Челябинцы в 2023 году оформили 3 тысячи 183 сделки с жильем за собственные средства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинцы с начала 2023 года без ипотеки оформили 3 тысячи 183 сделки с жильем. Город вошел в топ-10 среди городов РФ по транзакциям, целиком оформленным за деньги покупателей жилой недвижимости, сообщили 16 ноября аналитики «Домклик» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Примерно каждая пятая сделка с жильем в России в 2023 году заключалась без ипотеки, целиком на собственные средства покупателя. В Челябинске в январе—октябре 2023 года было заключено 3 тысячи 183 таких транзакций», — сообщают аналитики.

Аналитики отметили, в целом по России с начала 2023 года по всей стране было заключено более 226 тысяч сделок с недвижимостью за собственные средства на общую сумму 2,6 миллиардов рублей. Доля таких сделок в общем массиве сделок «Сбера» составляет 21%.

Первое место среди российских городов-миллионников по сделкам без ипотеки по итогам десяти месяцев заняла Москва, где было оформлено 35,2 тысячи таких транзакций. Второе место у Санкт-Петербурга (13,1 тысячи), на третьем — Екатеринбург (6,7 тысячи), Уфа (4,5 тысячи) и Новосибирск (3,5 тысячи). Спрос же на ипотечные кредиты после ужесточения центробанком условий по ипотеке в октябре 2023 года по всей стране стал заметно снижаться.

По словам президента гильдии риелторов Натальи Шатруковой, в Челябинске в октябре—ноябре 2023 года квартиры на вторичном рынке стало выгодно покупать на наличный расчет. Двухкомнатное жилье на вторичном рынке по ипотеке после повышения ключевой ставки челябинцам придется брать под 17% годовых, при этом средний ежемесячный платеж, учитывая цены на недвижимость, составит 39 тысяч рублей в месяц.