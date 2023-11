Пермский ресторан стал участником всероссийского фестиваля скандинавской кухни

Кроме пермского ресторана в фестивале примут участие еще 16 заведений северной кухни Фото: Алина Яковлева © URA.RU Пермский ресторан KОKK Nordic Cafe примет участие во всероссийском фестивале скандинавской кухни «Not only cod», что в переводе означает «Не только треска». Специально для мероприятия шеф-повар заведения разработал сет из блюд по канонам новой северной кухни. Об этом сказано на сайте фестиваля. «Шефам ресторанов-участников предложено создать уникальный сет из трех, четырех или пяти блюд по канонам new nordic cuisine. Рекомендуемые цены 2000, 2500, 3000 рублей соответственно. Главный фокус на сезонности, локальности и чистых вкусах продуктов и ингредиентов, используемых в сете», — говорится в анонсе фестиваля. Какие блюда и на какую стоимость будет сет в пермском ресторане пока не раскрывается. Представители заведения в группе «ВКонтакте» отметили, что скоро гости узнают все подробности. Фестиваль «Not only cod» пройдет с 17 по 26 ноября в 17 ресторанах России. Специальные сеты представят заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Калининграда, Нарьян-Мара, Челябинска, Архангельска, Красноярска, Мурманска и плата Лаго-Наки. Фестиваль приурочен к дате подписания «Манифеста о новой скандинавской кухне» в Копенгагене. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми стартовал фестиваль «Пельменный гид». В нем приняли участие два пермских ресторана.

