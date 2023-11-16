Пермский депутат предложил расширить льготы для отцов-одиночек

17 ноября 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Отцы-одиночки тоже должны получать юридическую помощь бесплатно, отмечает Олег Постников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае юридическую помощь отцам-одиночкам предложили оказывать бесплатно. Соответствующую инициативу внес на рассмотрение в краевое законодательное собрание депутат от ЛДПР Олег Постников. Народный избранник на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что сейчас помощь юриста бесплатно получают только матери-одиночки, что, по его мнению, не совсем справедливо. «Проектом закона предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, устранив соответствующие ограничения для одиноких отцов, осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех лет (по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ)», — сказано в пояснительной записке к проекту закона. Предполагается, что изменения будут внесены в региональный закон № 111 «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае». Летом Постников предложил платить женщинам деньги и спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от аборта. По мнению депутата, такая мера позволила бы повысить рождаемость. Однако в Госдуме инициативу пермского депутата раскритиковали, напомнив, что торговля людьми в стране — уголовно наказуемое деяние.

В Пермском крае юридическую помощь отцам-одиночкам предложили оказывать бесплатно. Соответствующую инициативу внес на рассмотрение в краевое законодательное собрание депутат от ЛДПР Олег Постников. Народный избранник на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что сейчас помощь юриста бесплатно получают только матери-одиночки, что, по его мнению, не совсем справедливо. «Проектом закона предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, устранив соответствующие ограничения для одиноких отцов, осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех лет (по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ)», — сказано в пояснительной записке к проекту закона. Предполагается, что изменения будут внесены в региональный закон № 111 «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае». Летом Постников предложил платить женщинам деньги и спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от аборта. По мнению депутата, такая мера позволила бы повысить рождаемость. Однако в Госдуме инициативу пермского депутата раскритиковали, напомнив, что торговля людьми в стране — уголовно наказуемое деяние.