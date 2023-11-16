16 ноября 2023

Пермский депутат предложил расширить льготы для отцов-одиночек

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Клипарт. Курган, ребенок, папа, отцовство, сын, отец
Отцы-одиночки тоже должны получать юридическую помощь бесплатно, отмечает Олег Постников Фото:

В Пермском крае юридическую помощь отцам-одиночкам предложили оказывать бесплатно. Соответствующую инициативу внес на рассмотрение в краевое законодательное собрание депутат от ЛДПР Олег Постников. Народный избранник на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что сейчас помощь юриста бесплатно получают только матери-одиночки, что, по его мнению, не совсем справедливо.

«Проектом закона предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, устранив соответствующие ограничения для одиноких отцов, осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех лет (по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ)», — сказано в пояснительной записке к проекту закона. Предполагается, что изменения будут внесены в региональный закон № 111 «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае».

Летом Постников предложил платить женщинам деньги и спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от аборта. По мнению депутата, такая мера позволила бы повысить рождаемость. Однако в Госдуме инициативу пермского депутата раскритиковали, напомнив, что торговля людьми в стране — уголовно наказуемое деяние.

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В Пермском крае юридическую помощь отцам-одиночкам предложили оказывать бесплатно. Соответствующую инициативу внес на рассмотрение в краевое законодательное собрание депутат от ЛДПР Олег Постников. Народный избранник на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что сейчас помощь юриста бесплатно получают только матери-одиночки, что, по его мнению, не совсем справедливо. «Проектом закона предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, устранив соответствующие ограничения для одиноких отцов, осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех лет (по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ)», — сказано в пояснительной записке к проекту закона. Предполагается, что изменения будут внесены в региональный закон № 111 «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае». Летом Постников предложил платить женщинам деньги и спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от аборта. По мнению депутата, такая мера позволила бы повысить рождаемость. Однако в Госдуме инициативу пермского депутата раскритиковали, напомнив, что торговля людьми в стране — уголовно наказуемое деяние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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