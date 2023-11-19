В ЦБ назвали ограничения по картам рассрочки

Эксперт ЦБ Демидова: если не вложиться в срок, рассрочка превратится в кредит

19 ноября 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Рассрочка накладывает ряд ограничений, в отличие от кредита, напомнила Наталья Демидова Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Центробанке россиянам напомнили про возможность завести карту рассрочки. При этом стоит помнить о процентах за несвоевременное ее пополнение, а также о том, что тратить деньги с нее получится только в магазинах-партнерах. Наличные с этой карты также снять не получится. Об этом рассказала эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России Наталья Демидова. «В отличие от кредиток, у карт рассрочки есть еще два ограничения — с них можно тратить деньги только в магазинах-партнерах банка и нельзя снимать наличные. <…> Также если не вернуть по ней деньги банку в срок, на долг будут начислены проценты», — сказала Наталья Демидова в разговоре с « Газетой.ру ». Эксперт уточнила, что рассрочка отличается от кредита тем, что потребитель не будет выплачивать проценты. Но только в том случае, если заемщик укладывается в сроки выплаты. Ранее экономист Владимир Слипенькин в разговоре с URA.RU предупредил, что магазины оформляют кредит под видом рассрочки и тем самым вынуждают переплачивать. В ЦБ также уточняли, что в настоящий момент у каждого третьего россиянина есть кредит.

В Центробанке россиянам напомнили про возможность завести карту рассрочки. При этом стоит помнить о процентах за несвоевременное ее пополнение, а также о том, что тратить деньги с нее получится только в магазинах-партнерах. Наличные с этой карты также снять не получится. Об этом рассказала эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России Наталья Демидова. «В отличие от кредиток, у карт рассрочки есть еще два ограничения — с них можно тратить деньги только в магазинах-партнерах банка и нельзя снимать наличные. <…> Также если не вернуть по ней деньги банку в срок, на долг будут начислены проценты», — сказала Наталья Демидова в разговоре с «Газетой.ру». Эксперт уточнила, что рассрочка отличается от кредита тем, что потребитель не будет выплачивать проценты. Но только в том случае, если заемщик укладывается в сроки выплаты. Ранее экономист Владимир Слипенькин в разговоре с URA.RU предупредил, что магазины оформляют кредит под видом рассрочки и тем самым вынуждают переплачивать. В ЦБ также уточняли, что в настоящий момент у каждого третьего россиянина есть кредит.