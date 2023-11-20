В Кремле рассказали об отношении Путина к Тулееву

Кремль направит соболезнования семье Тулеева
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о добрых отношениях Владимира Путина и Амана Тулеева Фото:

У президента РФ Владимира Путина и экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, о смерти которого стало известно сегодня, были «прекрасные личные отношения». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«У президента Путина с Тулеевым были прекрасные личные отношения. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева. Они неоднократно общались, когда Тулеев был губернатором, в том числе в весьма непростых ситуациях», — сообщил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что пока неясно, сможет ли президент лично проститься с Аманом Тулеевым. Он сообщил, что в ближайшее время родным экс-губернатора будет направлена телеграмма с соболезнованиями.

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У президента РФ Владимира Путина и экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, о смерти которого стало известно сегодня, были «прекрасные личные отношения». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «У президента Путина с Тулеевым были прекрасные личные отношения. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева. Они неоднократно общались, когда Тулеев был губернатором, в том числе в весьма непростых ситуациях», — сообщил Песков. Представитель Кремля также добавил, что пока неясно, сможет ли президент лично проститься с Аманом Тулеевым. Он сообщил, что в ближайшее время родным экс-губернатора будет направлена телеграмма с соболезнованиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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