В Кремле рассказали об отношении Путина к Тулееву

Кремль направит соболезнования семье Тулеева

20 ноября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о добрых отношениях Владимира Путина и Амана Тулеева Фото: Владимир Андреев © URA.RU У президента РФ Владимира Путина и экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, о смерти которого стало известно сегодня, были «прекрасные личные отношения». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «У президента Путина с Тулеевым были прекрасные личные отношения. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева. Они неоднократно общались, когда Тулеев был губернатором, в том числе в весьма непростых ситуациях», — сообщил Песков. Представитель Кремля также добавил, что пока неясно, сможет ли президент лично проститься с Аманом Тулеевым. Он сообщил, что в ближайшее время родным экс-губернатора будет направлена телеграмма с соболезнованиями.

У президента РФ Владимира Путина и экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, о смерти которого стало известно сегодня, были «прекрасные личные отношения». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «У президента Путина с Тулеевым были прекрасные личные отношения. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева. Они неоднократно общались, когда Тулеев был губернатором, в том числе в весьма непростых ситуациях», — сообщил Песков. Представитель Кремля также добавил, что пока неясно, сможет ли президент лично проститься с Аманом Тулеевым. Он сообщил, что в ближайшее время родным экс-губернатора будет направлена телеграмма с соболезнованиями.