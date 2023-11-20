Компания «Сима-Ленд» отремонтировала пульмонологическое отделение детской больницы №9 в Екатеринбурге. Пациенты отмечают эстетику, которая появилась в палатах, и качественный ремонт с элементами золота, мрамора и картинами на стенах, а врачи уверены, что положительные впечатления от обстановки будут помогать детям выздоравливать быстрее.
«Говорят, бытие определяет сознание, и немаловажно, в каких условиях лечатся детишки и работает медицинский персонал. Сюда приятно приходить, даже не кажется, что это лечебное отделение. Пациенты приятно удивляются, положительные эмоции сочетаются с качественным лечением, и это безусловно идет на пользу нашим маленьким пациентам», — отметил главный врач больницы Игорь Огарков.
Всего в пульмонологическом отделении отремонтировали 20 палат и семь медицинских кабинетов, учебную комнату, коридоры и туалеты. Общая площадь ремонта составила 1250 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники компании «Сима-Ленд» вместе с детьми и военными высадили аллею, посвященную героям СВО.
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