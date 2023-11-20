20 ноября 2023

В Екатеринбурге детское отделение ОДКБ №9 украсили золотом, мрамором и картинами. Видео

В больнице Екатеринбурга сделали ремонт, который поможет детям в выздоровлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, ребенок, снег, снегопад, первый снег, ребенок на подоконнике
Компания «Сима-Ленд» отремонтировала пульмонологическое отделение в детской больнице №9 (фото из архива) Фото:

Компания «Сима-Ленд» отремонтировала пульмонологическое отделение детской больницы №9 в Екатеринбурге. Пациенты отмечают эстетику, которая появилась в палатах, и качественный ремонт с элементами золота, мрамора и картинами на стенах, а врачи уверены, что положительные впечатления от обстановки будут помогать детям выздоравливать быстрее.

«Говорят, бытие определяет сознание, и немаловажно, в каких условиях лечатся детишки и работает медицинский персонал. Сюда приятно приходить, даже не кажется, что это лечебное отделение. Пациенты приятно удивляются, положительные эмоции сочетаются с качественным лечением, и это безусловно идет на пользу нашим маленьким пациентам», — отметил главный врач больницы Игорь Огарков.

Всего в пульмонологическом отделении отремонтировали 20 палат и семь медицинских кабинетов, учебную комнату, коридоры и туалеты. Общая площадь ремонта составила 1250 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники компании «Сима-Ленд» вместе с детьми и военными высадили аллею, посвященную героям СВО.

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Компания «Сима-Ленд» отремонтировала пульмонологическое отделение детской больницы №9 в Екатеринбурге. Пациенты отмечают эстетику, которая появилась в палатах, и качественный ремонт с элементами золота, мрамора и картинами на стенах, а врачи уверены, что положительные впечатления от обстановки будут помогать детям выздоравливать быстрее. «Говорят, бытие определяет сознание, и немаловажно, в каких условиях лечатся детишки и работает медицинский персонал. Сюда приятно приходить, даже не кажется, что это лечебное отделение. Пациенты приятно удивляются, положительные эмоции сочетаются с качественным лечением, и это безусловно идет на пользу нашим маленьким пациентам», — отметил главный врач больницы Игорь Огарков. Всего в пульмонологическом отделении отремонтировали 20 палат и семь медицинских кабинетов, учебную комнату, коридоры и туалеты. Общая площадь ремонта составила 1250 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники компании «Сима-Ленд» вместе с детьми и военными высадили аллею, посвященную героям СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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