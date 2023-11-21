В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога, а пассажирам предложили эвакуироваться из здания. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«В аэропорту сработала пожарная тревога, людям предложили эвакуироваться, но никто особо на это не реагировал. Местные работники общепита говорят, что такое происходит регулярно», — поделился очевидец.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответа не поступало.
Последний раз информация о том, что людей эвакуируют из-за задымления, появлялась в конце августа 2023 года. Тогда также сработала пожарная сигнализация и пассажиров просили немедленно выйти на улицу.
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