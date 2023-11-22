22 ноября 2023

Екатеринбуржцев лишают премий на предприятиях из-за пробок в метро

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Строительный класс Гимназии №2 на площадке строительства деревни Всемирных студенческих игр 2023. Екатеринбург, каска, техника безопасности, строительство, стройка
Горожане жалуются на пробки и плохую работу транспорта Фото:

Екатеринбуржцев, опаздывающих на предприятия из-за пробок в метро, лишают половины премий. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Понимаю про нехватку водителей и поломки техники, но как объяснить реформу в метро? <…> Пишут люди, что на предприятиях за три опоздания лишают половины премии, а ведь опаздывают люди, привыкшие к метро, не по своей вине», — написала омбудсмен в соцсети «ВКонтакте».

Горожане стали активнее жаловаться на плохую работу общественного транспорта в Екатеринбурге, отметила Мерзлякова. По ее словам, в день приходит по 34 обращения.

Утром 23 ноября Екатеринбург встал в пробки из-за снегопада. К тому же из-за непогоды подскочили цены на такси.

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Екатеринбуржцев, опаздывающих на предприятия из-за пробок в метро, лишают половины премий. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Понимаю про нехватку водителей и поломки техники, но как объяснить реформу в метро? <…> Пишут люди, что на предприятиях за три опоздания лишают половины премии, а ведь опаздывают люди, привыкшие к метро, не по своей вине», — написала омбудсмен в соцсети «ВКонтакте». Горожане стали активнее жаловаться на плохую работу общественного транспорта в Екатеринбурге, отметила Мерзлякова. По ее словам, в день приходит по 34 обращения. Утром 23 ноября Екатеринбург встал в пробки из-за снегопада. К тому же из-за непогоды подскочили цены на такси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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