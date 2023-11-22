Екатеринбуржцев лишают премий на предприятиях из-за пробок в метро

Горожане жалуются на пробки и плохую работу транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцев, опаздывающих на предприятия из-за пробок в метро, лишают половины премий. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Понимаю про нехватку водителей и поломки техники, но как объяснить реформу в метро? <…> Пишут люди, что на предприятиях за три опоздания лишают половины премии, а ведь опаздывают люди, привыкшие к метро, не по своей вине», — написала омбудсмен в соцсети «ВКонтакте».

Горожане стали активнее жаловаться на плохую работу общественного транспорта в Екатеринбурге, отметила Мерзлякова. По ее словам, в день приходит по 34 обращения.

Утром 23 ноября Екатеринбург встал в пробки из-за снегопада. К тому же из-за непогоды подскочили цены на такси.