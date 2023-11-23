Задержанный ФСБ бывший вице-мэр Челябинска встретит второй Новый год за решеткой

Бывшему вице-мэру Челябинска Конареву продлили срок ареста до февраля 2024 года

Петр Конарев встретит Новый год в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Бывший вице-мэр Челябинска Петр Конарев, задержанный ФСБ по обвинениям в создании ОПГ и коррупции, встретит Новый год в СИЗО. Он станет уже вторым для бывшего чиновника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, срок ареста Конареву продлили до конца ферваля 2024 года.

«Челябинский областной суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему вице-меру Челябинска Конареву. Он останется под стражей до 27 февраля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что вместе с Конаревым второй Новый год подряд в СИЗО встретят его подельники — Вадим Левченко и Сергей Любимов. Им также продлен срок ареста до конца зимы следующего года.

Сотрудники ФСБ занялись ОПГ в июне 2022 года. Тогда были задержаны бывший руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев, впоследствии начавший сотрудничать со следствием, и его замы Сергей Любимов и Вадим Левченко. Спустя несколько месяцев силовики задержали предполагаемого лидера ОПГ — Конарева. Операция по задержанию экс-чиновника проходила на трассе из Челябинска в Екатеринбург. Конарев ехал в аэропорт. Не исключено, что он пытался скрыться от следствия.

По версии следствия, группировка выстроила схему получения взяток с владельцев незаконных ларьков в областном центре. Имея возможность влиять на работу предпринимателей, они выбивали из них деньги. Общая сумма взяток с момента начала расследования переросла за 50 млн рублей.