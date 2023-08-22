Бывшего вице-мэра Челябинска Конарева оставили в СИЗО на второй год

Петр Конарев пробудет в СИЗО до конца осени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Бывший вице-мэр Челябинска Петр Конарев, задержанный ФСБ по обвинению в создании ОПГ и коррупции, больше года пробудет в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, областной суд продлили ему срок содержания под стражей до конца осени. Конарев находится за решеткой с сентября 2022 года.

«Постановлением суда обвиняемому продлен срок содержания под стражей. Он пробудет в СИЗО до 27 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, в деле бывшего чиновника продолжают всплывать новые эпизоды. Силовики нашли еще троих коммерсантов, которые платили Конареву и его группе за покровительство. Таким образом количество коррупционных эпизодов в деле о взятках уже превысило 50.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Конарева в сентябре 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в создании организованной преступной группировки (ОПГ) и получении взяток. По версии следствия, он совместно с руководством МКУ «Городская среда» получали деньги от владельцев незаконных ларьков. За это бизнесмены получали некоторую защиту при ведении дел.

Руководство «Городской среды» также попало под уголовные дела. Бывший руководитель структуры Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов были задержаны за несколько месяцев до ареста Конарева. После к ним присоединился второй зам Грезева — Вадим Левченко. Находясь в СИЗО, Грезев согласился на сделку со следствием, и сообщил силовикам о предполагаемом лидере группировки — Конареве.