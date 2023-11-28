Зеленский подписал дефицитный бюджет Украины

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Владимир Зеленский подписал государственный бюджет своей страны с дефицитом в 43 миллиарда долларов Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал дефицитный бюджет с долгом в более 43 миллиарда долларов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Исходя из документа о проекте бюджета Украина на 2024 год, дефицит составляет более 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов — прим. URA.RU). Документ по итогу был возвращен с подписью украинского президента, отмечается на сайте.

В начале ноября председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа спрогнозировала дефицит бюджета в 1,57 триллиона гривен. Она отметила, что такой долг будет стоить украинцам жизни, так как все деньги будут идти только на военное укрепление. Пидласа также рассказала, как в Раде полдня обсуждали увеличение бюджета, но ни к чему не пришли.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал дефицитный бюджет с долгом в более 43 миллиарда долларов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Исходя из документа о проекте бюджета Украина на 2024 год, дефицит составляет более 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов — прим. URA.RU). Документ по итогу был возвращен с подписью украинского президента, отмечается на сайте. В начале ноября председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа спрогнозировала дефицит бюджета в 1,57 триллиона гривен. Она отметила, что такой долг будет стоить украинцам жизни, так как все деньги будут идти только на военное укрепление. Пидласа также рассказала, как в Раде полдня обсуждали увеличение бюджета, но ни к чему не пришли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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