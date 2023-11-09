Депутат Рады Пидласа: бюджет на 2024 год будет стоить украинцам жизни

10 ноября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Дефицитный бюджет Украины на 2024 год грозит стране вымиранием Фото: Официальный сайт президента Украины Бюджет Украины на 2024 год будет стоить жизни гражданам страны, поскольку он принят парламентом с дефицитом 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Об этом рассказала председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа на украинском телевидении. «Все доходы бюджета направляются на потребности обороны, потому что партнеры не позволяют за их деньги финансировать зарплаты военным или закупку военной техники… Пострадает гуманитарная сфера, например, недостаточно учебников будет печататься, недостаточно будет оборудования в больницах, поэтому это будет не то, что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», — заявила Пидласа в эфире телеканала «Рада». Пидласа подчеркнула, что Украина получила подтверждение от Международного валютного фонда (МВФ) на финансовую поддержку в размере 5,4 миллиарда долларов в 2024 году. Она добавила, что Япония и Канада готовы дать украинским властям помощь в размере трех миллиардов долларов. Ранее западные партнеры Киева заставляли страну просить военную помощь у Международного валютного фонда в долг. За четыре года Украина планирует получить от МВФ огромную сумму в 15,6 млрд, но этого все равно будет недостаточно для спасения украинской экономики.

Бюджет Украины на 2024 год будет стоить жизни гражданам страны, поскольку он принят парламентом с дефицитом 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Об этом рассказала председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа на украинском телевидении. «Все доходы бюджета направляются на потребности обороны, потому что партнеры не позволяют за их деньги финансировать зарплаты военным или закупку военной техники… Пострадает гуманитарная сфера, например, недостаточно учебников будет печататься, недостаточно будет оборудования в больницах, поэтому это будет не то, что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», — заявила Пидласа в эфире телеканала «Рада». Пидласа подчеркнула, что Украина получила подтверждение от Международного валютного фонда (МВФ) на финансовую поддержку в размере 5,4 миллиарда долларов в 2024 году. Она добавила, что Япония и Канада готовы дать украинским властям помощь в размере трех миллиардов долларов. Ранее западные партнеры Киева заставляли страну просить военную помощь у Международного валютного фонда в долг. За четыре года Украина планирует получить от МВФ огромную сумму в 15,6 млрд, но этого все равно будет недостаточно для спасения украинской экономики.