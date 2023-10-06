Верховная Рада полдня принимала бесполезный закон о бюджете Украины

Нардеп Рады Пидласа: закон об увеличении бюджета Украины не принесет результата

06 октября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Депутат Верховной Рады Железняк уточнил, что расходы общего бюджета превысили 3,39 трлн гривен Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia Верховная Рада Украины проголосовала за увеличение расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 млрд гривен после двенадцатичасового заседания правительства. Дополнительную финансовую поддержку получат в основном оборонные структуры. Нардеп Роксолана Пидласа отметила, что от такого решения после долгих «интеллектуальных дискуссий» будет нулевой результат. Пидласа прокомментировала решение Рады, отметив, что оно ни к чему не приведет. «После 11,5 часов „интеллектуальных дискуссий“ (с нулевым результатом — потому что в законопроекте не произошло никаких существенных изменений) мы приняли <…> проект закона о государственном бюджете 2023, который выделяет 303 млрд грн на потребности обороны», — подметила нардеп в своих соцсетях. При этом депутат Рады Ярослав Железняк добавил, что расходы общего бюджета достигли исторического максимума в 3,39 трлн гривен, а его дефицит превысил более 2 трлн. «Установлены два рекорда за историю Украины», — отметил Железняк, его слова передает украинское издание «Страна.ua». Изначальный бюджет страны на 2023 год был 1,5 трлн гривен, однако значение постоянно увеличивалось из-за военных расходов. В середине сентября Кабмин Украины одобрил госбюджет страны на 2024 год с расходами в 3 трлн 108 млрд гривен, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Более половины из бюджета пойдет на нужды оборонного сектора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховная Рада Украины проголосовала за увеличение расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 млрд гривен после двенадцатичасового заседания правительства. Дополнительную финансовую поддержку получат в основном оборонные структуры. Нардеп Роксолана Пидласа отметила, что от такого решения после долгих «интеллектуальных дискуссий» будет нулевой результат. Пидласа прокомментировала решение Рады, отметив, что оно ни к чему не приведет. «После 11,5 часов „интеллектуальных дискуссий“ (с нулевым результатом — потому что в законопроекте не произошло никаких существенных изменений) мы приняли <…> проект закона о государственном бюджете 2023, который выделяет 303 млрд грн на потребности обороны», — подметила нардеп в своих соцсетях. При этом депутат Рады Ярослав Железняк добавил, что расходы общего бюджета достигли исторического максимума в 3,39 трлн гривен, а его дефицит превысил более 2 трлн. «Установлены два рекорда за историю Украины», — отметил Железняк, его слова передает украинское издание «Страна.ua». Изначальный бюджет страны на 2023 год был 1,5 трлн гривен, однако значение постоянно увеличивалось из-за военных расходов. В середине сентября Кабмин Украины одобрил госбюджет страны на 2024 год с расходами в 3 трлн 108 млрд гривен, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Более половины из бюджета пойдет на нужды оборонного сектора.