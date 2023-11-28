28 ноября 2023

На ЕКАД произошло лобовое столкновение грузовика и автобуса с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП пострадали два человека Фото:

На ЕКАД произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика марки «КАМАЗ». В результате ДТП пострадали 2 пассажира автобуса.

«В авариях на трассе ЕКАД пострадали 12 человек. Среди них 2 пассажира автобуса, который столкнулся с „КАМАЗом“ лоб в лоб», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются причины аварии», — отметили в ведомстве.

Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура и снег сменился дождем. В связи с этим спасатели просили свердловчан быть осторожными — особенно на дорогах.

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На ЕКАД произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика марки «КАМАЗ». В результате ДТП пострадали 2 пассажира автобуса. «В авариях на трассе ЕКАД пострадали 12 человек. Среди них 2 пассажира автобуса, который столкнулся с „КАМАЗом“ лоб в лоб», — пишет telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются причины аварии», — отметили в ведомстве. Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура и снег сменился дождем. В связи с этим спасатели просили свердловчан быть осторожными — особенно на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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