Происшествия ДТП На ЕКАД произошло лобовое столкновение грузовика и автобуса с пассажирами 29 ноября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 + В результате ДТП пострадали два человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На ЕКАД произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика марки «КАМАЗ». В результате ДТП пострадали 2 пассажира автобуса. «В авариях на трассе ЕКАД пострадали 12 человек. Среди них 2 пассажира автобуса, который столкнулся с „КАМАЗом“ лоб в лоб», — пишет telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются причины аварии», — отметили в ведомстве. Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура и снег сменился дождем. В связи с этим спасатели просили свердловчан быть осторожными — особенно на дорогах. На ЕКАД произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика марки «КАМАЗ». В результате ДТП пострадали 2 пассажира автобуса. «В авариях на трассе ЕКАД пострадали 12 человек. Среди них 2 пассажира автобуса, который столкнулся с „КАМАЗом“ лоб в лоб», — пишет telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются причины аварии», — отметили в ведомстве. Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура и снег сменился дождем. В связи с этим спасатели просили свердловчан быть осторожными — особенно на дорогах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям