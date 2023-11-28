На ЕКАД произошло лобовое столкновение грузовика и автобуса с пассажирами

На ЕКАД произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика марки «КАМАЗ». В результате ДТП пострадали 2 пассажира автобуса.
«В авариях на трассе ЕКАД пострадали 12 человек. Среди них 2 пассажира автобуса, который столкнулся с „КАМАЗом“ лоб в лоб», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются причины аварии», — отметили в ведомстве.
Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура и снег сменился дождем. В связи с этим спасатели просили свердловчан быть осторожными — особенно на дорогах.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.