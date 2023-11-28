28 ноября 2023

В ХМАО подорожала экипировка для зимней рыбалки

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупка экипировки для зимней рыбалки в ХМАО обойдется в 26 тысяч рублей Фото:

В ХМАО на 10% в сравнении с прошлым годом подорожала экипировка для зимней рыбалки. Покупка комплекта обойдется в среднем в 26 тысяч рублей, рассказал URA.RU управляющий местным рыболовным магазином «Блесна» Сергей Штервенский.

«В этом году по оптовой закупке отечественная экипировка подорожала на 10% в сравнении с прошлым годом. Сейчас в ХМАО костюм с сапогами среднего сегмента обойдется любителям рыбалки минимум в 18 тысяч рублей, а за термобелье придется доплатить еще 8 тысяч рублей», — поделился с журналистом агентства Штервенский.

Кроме экипировки, рыбаки также приобретают утепленные палатки и зимние ящики. «Утепленная палатка дороже, чем обычная ветрозащитная, минимальная стоимость составляет 15 тысяч рублей. Палатка получше стоит в районе 34 тысяч рублей. Цена зимних ящиков — от 2 500 рублей», — добавил Штервенский.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на большинство видов строительных материалов. Рост цен на товары группы «Гидроизоляция битумная рулонная» составил 18%.

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В ХМАО на 10% в сравнении с прошлым годом подорожала экипировка для зимней рыбалки. Покупка комплекта обойдется в среднем в 26 тысяч рублей, рассказал URA.RU управляющий местным рыболовным магазином «Блесна» Сергей Штервенский. «В этом году по оптовой закупке отечественная экипировка подорожала на 10% в сравнении с прошлым годом. Сейчас в ХМАО костюм с сапогами среднего сегмента обойдется любителям рыбалки минимум в 18 тысяч рублей, а за термобелье придется доплатить еще 8 тысяч рублей», — поделился с журналистом агентства Штервенский. Кроме экипировки, рыбаки также приобретают утепленные палатки и зимние ящики. «Утепленная палатка дороже, чем обычная ветрозащитная, минимальная стоимость составляет 15 тысяч рублей. Палатка получше стоит в районе 34 тысяч рублей. Цена зимних ящиков — от 2 500 рублей», — добавил Штервенский. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на большинство видов строительных материалов. Рост цен на товары группы «Гидроизоляция битумная рулонная» составил 18%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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