Премьер пермского балета Суродеев переезжает в Австралию

29 ноября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

В 2024 году пермский зритель уже не увидит Ивана Суродеева Фото: Максим Денисов © URA.RU Пермский театр оперы и балета покидает один ведущих артистов Иван Суродеев. Премьер балетной труппы переезжает в Австралию, сообщили в театре. «Пермский балет завершает сотрудничество с Иваном Суродеевым. Артист с 2024 года присоединится к труппе Балета Квинсленда (Queensland Ballet, Австралия)», — сообщается в telegram-канале пермского театра. Руководитель балетной труппы театра Алексей Мирошниченко отметил, что ранее знал о желании Суродеева перебраться в Австралию, но окончательное решение артиста стало для него неожиданностью. «Жаль, что о его решении я узнал из интернета, а не от него самого, ведь я доверил ему ключевые участки работы и очень на него рассчитывал. А еще жаль, что Пермский балет оказался для него этаким перевалочным пунктом. Думал, что наше сотрудничество продлится не один год», — прокомментировал он решение артиста. Иван Суродеев окончил Пермское государственное хореографическое училище. Работал в «Урал Балете» (Екатеринбург), а с сентября 2023 года стал премьером Пермского академического театра оперы и балета. Здесь он дебютировал в спектакле «Лебединое озеро» в роли принца Зигфрида.

Пермский театр оперы и балета покидает один ведущих артистов Иван Суродеев. Премьер балетной труппы переезжает в Австралию, сообщили в театре. «Пермский балет завершает сотрудничество с Иваном Суродеевым. Артист с 2024 года присоединится к труппе Балета Квинсленда (Queensland Ballet, Австралия)», — сообщается в telegram-канале пермского театра. Руководитель балетной труппы театра Алексей Мирошниченко отметил, что ранее знал о желании Суродеева перебраться в Австралию, но окончательное решение артиста стало для него неожиданностью. «Жаль, что о его решении я узнал из интернета, а не от него самого, ведь я доверил ему ключевые участки работы и очень на него рассчитывал. А еще жаль, что Пермский балет оказался для него этаким перевалочным пунктом. Думал, что наше сотрудничество продлится не один год», — прокомментировал он решение артиста. Иван Суродеев окончил Пермское государственное хореографическое училище. Работал в «Урал Балете» (Екатеринбург), а с сентября 2023 года стал премьером Пермского академического театра оперы и балета. Здесь он дебютировал в спектакле «Лебединое озеро» в роли принца Зигфрида.