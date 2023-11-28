28 ноября 2023

Премьер пермского балета Суродеев переезжает в Австралию

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Дягилевский фестиваль. Пермь, театр, партер, занавес, театральный концертный зал, пермский театр оперы и балета
В 2024 году пермский зритель уже не увидит Ивана Суродеева Фото:

Пермский театр оперы и балета покидает один ведущих артистов Иван Суродеев. Премьер балетной труппы переезжает в Австралию, сообщили в театре.

«Пермский балет завершает сотрудничество с Иваном Суродеевым. Артист с 2024 года присоединится к труппе Балета Квинсленда (Queensland Ballet, Австралия)», — сообщается в telegram-канале пермского театра.

Руководитель балетной труппы театра Алексей Мирошниченко отметил, что ранее знал о желании Суродеева перебраться в Австралию, но окончательное решение артиста стало для него неожиданностью. «Жаль, что о его решении я узнал из интернета, а не от него самого, ведь я доверил ему ключевые участки работы и очень на него рассчитывал. А еще жаль, что Пермский балет оказался для него этаким перевалочным пунктом. Думал, что наше сотрудничество продлится не один год», — прокомментировал он решение артиста.

Иван Суродеев окончил Пермское государственное хореографическое училище. Работал в «Урал Балете» (Екатеринбург), а с сентября 2023 года стал премьером Пермского академического театра оперы и балета. Здесь он дебютировал в спектакле «Лебединое озеро» в роли принца Зигфрида.

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Пермский театр оперы и балета покидает один ведущих артистов Иван Суродеев. Премьер балетной труппы переезжает в Австралию, сообщили в театре. «Пермский балет завершает сотрудничество с Иваном Суродеевым. Артист с 2024 года присоединится к труппе Балета Квинсленда (Queensland Ballet, Австралия)», — сообщается в telegram-канале пермского театра. Руководитель балетной труппы театра Алексей Мирошниченко отметил, что ранее знал о желании Суродеева перебраться в Австралию, но окончательное решение артиста стало для него неожиданностью. «Жаль, что о его решении я узнал из интернета, а не от него самого, ведь я доверил ему ключевые участки работы и очень на него рассчитывал. А еще жаль, что Пермский балет оказался для него этаким перевалочным пунктом. Думал, что наше сотрудничество продлится не один год», — прокомментировал он решение артиста. Иван Суродеев окончил Пермское государственное хореографическое училище. Работал в «Урал Балете» (Екатеринбург), а с сентября 2023 года стал премьером Пермского академического театра оперы и балета. Здесь он дебютировал в спектакле «Лебединое озеро» в роли принца Зигфрида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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