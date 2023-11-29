Именитая спортсменка отказалась выступать за Екатеринбург на кубке России

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Турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE). Екатеринбург, шахматы, шахматная доска, шахматная партия, шахматный турнир, шахматные фигуры
По одной из версий, решение спортсменки — политическое (сама она говорит, что нет) Фото:

Шахматистка Ольга Баделько — чемпионка Белоруссии в разных возрастных категориях и победительница клубного чемпионата Европы-2021 в составе команды «Южный Урал» — отказалась ехать на кубок России в Сочи в составе екатеринбургской команды «Сима-ленд». Об этом URA.RU рассказал глава Свердловской шахматной федерации Альберт Степанян.

«Сейчас в Сочи проходит Кубок России по шахматам. Мы предлагали гроссмейстеру Ольге Баделько в нем участвовать в составе команды „Сима-ленда“. Она отказалась», — поделился он. Степанян предположил, что причиной отказа стало то, что Баделько якобы не разделяет ценности «Сима-ленда», славящегося своими патриотическими акциями.

Сама Баделько при этом объяснила корреспонденту URA.RU, что ее просто не устроили предложенные «Сима-лендом» условия. Раскрывать детали переговоров она не стала, сославшись на конфиденциальность информации.

На турнире Баделько в итоге представляет московский коллектив «Корпорация М». Свой спортивный путь она начинала в Белоруссии (там прошло ее детство). В российскую федерацию шахмат девушка перешла в августе 2021 года.

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Шахматистка Ольга Баделько — чемпионка Белоруссии в разных возрастных категориях и победительница клубного чемпионата Европы-2021 в составе команды «Южный Урал» — отказалась ехать на кубок России в Сочи в составе екатеринбургской команды «Сима-ленд». Об этом URA.RU рассказал глава Свердловской шахматной федерации Альберт Степанян. «Сейчас в Сочи проходит Кубок России по шахматам. Мы предлагали гроссмейстеру Ольге Баделько в нем участвовать в составе команды „Сима-ленда“. Она отказалась», — поделился он. Степанян предположил, что причиной отказа стало то, что Баделько якобы не разделяет ценности «Сима-ленда», славящегося своими патриотическими акциями. Сама Баделько при этом объяснила корреспонденту URA.RU, что ее просто не устроили предложенные «Сима-лендом» условия. Раскрывать детали переговоров она не стала, сославшись на конфиденциальность информации. На турнире Баделько в итоге представляет московский коллектив «Корпорация М». Свой спортивный путь она начинала в Белоруссии (там прошло ее детство). В российскую федерацию шахмат девушка перешла в августе 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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