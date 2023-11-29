Уровень безработицы в РФ в октябре обновил исторический минимум

29 ноября 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

В России снизился уровень безработицы до 2,9% за октябрь, уточнили в Росстат Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России за октябрь снизился уровень безработицы среди граждан от 15 лет и старше — до 2,9%. Таким образом был обновлен исторический минимум, следует из документа Росстата, имеющегося в распоряжении URA.RU. «Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 года составил 2,9%», — отмечается в документе. Еще месяц назад уровень безработицы составлял 3%. Согласно статистике, общая численность безработных в России в октябре составила 2,2 млн человек. Трудоустроенных же было 76,3 миллиона. В России рекордно низкая безработица обусловлена эффективностью экономической политики в стране, отмечал президент РФ Владимир Путин. В Госдуме также отмечали, что в стране вырастет МРОТ. В связи с этим увеличатся и пособия по безработице.

В России за октябрь снизился уровень безработицы среди граждан от 15 лет и старше — до 2,9%. Таким образом был обновлен исторический минимум, следует из документа Росстата, имеющегося в распоряжении URA.RU. «Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 года составил 2,9%», — отмечается в документе. Еще месяц назад уровень безработицы составлял 3%. Согласно статистике, общая численность безработных в России в октябре составила 2,2 млн человек. Трудоустроенных же было 76,3 миллиона. В России рекордно низкая безработица обусловлена эффективностью экономической политики в стране, отмечал президент РФ Владимир Путин. В Госдуме также отмечали, что в стране вырастет МРОТ. В связи с этим увеличатся и пособия по безработице.