Уровень безработицы в РФ в октябре обновил исторический минимум

В России за октябрь снизился уровень безработицы среди граждан от 15 лет и старше — до 2,9%. Таким образом был обновлен исторический минимум, следует из документа Росстата, имеющегося в распоряжении URA.RU.
«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 года составил 2,9%», — отмечается в документе. Еще месяц назад уровень безработицы составлял 3%.
Согласно статистике, общая численность безработных в России в октябре составила 2,2 млн человек. Трудоустроенных же было 76,3 миллиона.
В России рекордно низкая безработица обусловлена эффективностью экономической политики в стране, отмечал президент РФ Владимир Путин. В Госдуме также отмечали, что в стране вырастет МРОТ. В связи с этим увеличатся и пособия по безработице.
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