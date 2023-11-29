Кредитором сидящего в СИЗО депутата гордумы Челябинска признали крупный банк

30 ноября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Депутат Олег Иванов стал должником «Ак барс банка» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Кредитором сидящего в СИЗО депутата гордумы Челябинска Олега Иванова признали «Ак Барс банк». Как заявили в пресс-службе Арбитражного суда региона, сумма долга составила 40 млн рублей. «В рамках дела о банкротстве банк „Ак Барс“ обратился в Арбитражный суд области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Иванова Олега Викторовича задолженности в размере 40 млн рублей. Требование признано подлежащим включению в реестр требований кредиторов», — отметили в суде. Основной долг в этой сумме составил 39,7 млн рублей. Остальное — проценты. Часть их начислена на сумму возмещения, другая — за пользование чужими денежными средствами. Также Иванову предстоит уплатить пени. Долги банка включили в третью очередь кредиторов. Она является одной из основных и включает платежи, обеспеченные залогом имущества. Покрытие задолженности будет обеспечиваться за счет распродажи активов. Требования «Ак барс банк» предъявил Иванову в июле. Иванов признан банкротом 14 сентября. Принадлежащую ему компанию «Альфастрой» также наделили статусом несостоятельной. Иванова задержали в декабре 2022 года. Его обвинили в налоговых махинациях и неправомерном обороте денежных средств. Налоговики добились взыскания с депутата 825,6 млн рублей, решение о чем он оспорил. В ноябре задолженность перед ФНС увеличилась еще на 560 тысяч рублей. По домашним арестом также находится супруга Иванова Татьяна Завгородняя. Предъявленные ей обвинения аналогичны тем, в чем обвиняют мужа. В ноябре Иванов стал также должником Сбербанка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кредитором сидящего в СИЗО депутата гордумы Челябинска Олега Иванова признали «Ак Барс банк». Как заявили в пресс-службе Арбитражного суда региона, сумма долга составила 40 млн рублей. «В рамках дела о банкротстве банк „Ак Барс“ обратился в Арбитражный суд области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Иванова Олега Викторовича задолженности в размере 40 млн рублей. Требование признано подлежащим включению в реестр требований кредиторов», — отметили в суде. Основной долг в этой сумме составил 39,7 млн рублей. Остальное — проценты. Часть их начислена на сумму возмещения, другая — за пользование чужими денежными средствами. Также Иванову предстоит уплатить пени. Долги банка включили в третью очередь кредиторов. Она является одной из основных и включает платежи, обеспеченные залогом имущества. Покрытие задолженности будет обеспечиваться за счет распродажи активов. Требования «Ак барс банк» предъявил Иванову в июле. Иванов признан банкротом 14 сентября. Принадлежащую ему компанию «Альфастрой» также наделили статусом несостоятельной. Иванова задержали в декабре 2022 года. Его обвинили в налоговых махинациях и неправомерном обороте денежных средств. Налоговики добились взыскания с депутата 825,6 млн рублей, решение о чем он оспорил. В ноябре задолженность перед ФНС увеличилась еще на 560 тысяч рублей. По домашним арестом также находится супруга Иванова Татьяна Завгородняя. Предъявленные ей обвинения аналогичны тем, в чем обвиняют мужа. В ноябре Иванов стал также должником Сбербанка.