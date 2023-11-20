Сидящий в СИЗО челябинский депутат стал должником банка

21 ноября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Иванов был задержан в декабре 2022 года по обвинению в налоговых махинациях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сидящий в СИЗО депутат гордумы Челябинска Олег Иванов стал должником Сбербанка России. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд удовлетворил требование банкиров на три миллиона рублей. «Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — отмечено на сайте суда. Требования банк предъявил в рамках процесса банкротства депутата, запущенного в августе. Основным кредитором Иванова является налоговая инспекция. В сентябре налоговики добились признания 825 млн рублей долга, свои претензии на 238,7 млн рублей предъявила компания «Домострой». В ноябре суд удовлетворил ходатайство налоговиков о включении в сумму долга еще 560 тысяч рублей. В банкротстве также принимают участие «Ак Барс банк» и другие компании. Иванов был задержан в декабре 2022 года по обвинению в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Жене Иванова, экс-депутату заксобрания региона Татьяне Завгородней также предъявлены обвинения. Завгородняя находится под домашним арестом. Иванов сам инициировал свое банкротство. Соответствующий статус он получил 14 сентября. Также несостоятельной признана компания «Альфастрой», владельцем которой является депутат. В настоящий момент компания пытается добиться включения в конкурсную массу депутата получения 162 млн рублей. Юристы политика давать комментарии СМИ отказываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сидящий в СИЗО депутат гордумы Челябинска Олег Иванов стал должником Сбербанка России. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд удовлетворил требование банкиров на три миллиона рублей. «Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — отмечено на сайте суда. Требования банк предъявил в рамках процесса банкротства депутата, запущенного в августе. Основным кредитором Иванова является налоговая инспекция. В сентябре налоговики добились признания 825 млн рублей долга, свои претензии на 238,7 млн рублей предъявила компания «Домострой». В ноябре суд удовлетворил ходатайство налоговиков о включении в сумму долга еще 560 тысяч рублей. В банкротстве также принимают участие «Ак Барс банк» и другие компании. Иванов был задержан в декабре 2022 года по обвинению в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Жене Иванова, экс-депутату заксобрания региона Татьяне Завгородней также предъявлены обвинения. Завгородняя находится под домашним арестом. Иванов сам инициировал свое банкротство. Соответствующий статус он получил 14 сентября. Также несостоятельной признана компания «Альфастрой», владельцем которой является депутат. В настоящий момент компания пытается добиться включения в конкурсную массу депутата получения 162 млн рублей. Юристы политика давать комментарии СМИ отказываются.