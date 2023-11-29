Директор цирка в Екатеринбурге выступила против запрета животных в шоу

Вопрос о запрете выступлений животных в цирке возникал неоднократно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цирк невозможно представить без животных, а популярность такого вида развлечений подтверждают аншлаги на представлениях. Так прокомментировала результаты опроса сервиса SuperJob директор цирка в Екатеринбурге Тамара Бортникова, выступавшая на пресс-конференции в ТАСС.

В ходе исследования аналитики выяснили: 41% екатеринбуржцев считает, что необходимо запретить участие в цирковых представлениях диких и домашних животных. Также 12% респондентов выступают против использования только диких зверей.

«Лучший ответ на этот вопрос — аншлаги на представлениях. Зайдите на сайт любого российского цирка, даже шапито собирают полные залы. И это лучший опрос, и лучший показатель любви зрителей и той востребованности наших цирковых шоу. И могу добавить одно — цирк без животных ненастоящий», — считает Бортникова.

Ее мнение поддержал и заслуженный артист РФ Анатолий Сокол, который уверен, что цирк должен быть с животными, к тому же достояние советского и российского цирка — это большая плеяда уникальных артистов. «Сейчас показывали фотографии династии Филатовых. Она всегда была локомотивом цирка с медведями. Как мы будем без медведей в цирке? Цирк должен быть только с животными», — возразил Сокол.

Критика о привлечении животных к выступлениям возникала неоднократно. Например, в октябре 2023 года депутаты от партии «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым призывали создавать в России цирки без животных. Нечаев сравнил жизнь зверя в цирке с жизнью человека в СИЗО. Также лидер «Новых людей» считает, что цирки подают детям плохой пример, где животные представляются игрушками для развлечения.